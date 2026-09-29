Junts carrega contra les noves mesures de Salvador Illa en habitatge: «Són pedaços»

El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha assenyalat que el discurs de Salvador Illa en el debat de política general ha estat "previsible" i "triomfalista". "No ha fet autocrítica: el que ens ha presentat és un publireportatge", ha destacat Vergés, que ha vaticinat que continuarà la "mala gestió" i la "submissió" a Madrid. Pel que fa a les propostes de resolució, estaran centrades en la seguretat i en la llengua. "Les propostes en habitatge sempre van a remolc de l'agenda mediàtica. Són pedaços. Com és que en els últims pressupostos no hi eren, aquestes mesures?", ha recalcat el portaveu parlamentari de Junts. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge Oriol March\r\n\r\n\r\n \r\n