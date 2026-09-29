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Junts carrega contra les noves mesures de Salvador Illa en habitatge: «Són pedaços»

Política

  • Salvador Vergés, aquest dimarts al Parlament -

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 18:11
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 18:57

El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha assenyalat que el discurs de Salvador Illa en el debat de política general ha estat "previsible" i "triomfalista". "No ha fet autocrítica: el que ens ha presentat és un publireportatge", ha destacat Vergés, que ha vaticinat que continuarà la "mala gestió" i la "submissió" a Madrid. Pel que fa a les propostes de resolució, estaran centrades en la seguretat i en la llengua. "Les propostes en habitatge sempre van a remolc de l'agenda mediàtica. Són pedaços. Com és que en els últims pressupostos no hi eren, aquestes mesures?", ha recalcat el portaveu parlamentari de Junts. 

 

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