El consell de ministres que reuneix als representants del govern espanyol, tant al PSOE com a Sumar, ha tancar una entesa en matèria residencial. "Els partits del govern arriben a un acord per aprovar mesures d'habitatge i donar resposta a la ciutadania i avançar en drets", han comunicat fonts oficials de l'executiu estatal. Encara no se sap si el Congrés les convalidarà, i per tant seran permanents, però de moment els dos socis de governs ja han aconseguit presentar un pla conjunt que reaccioni a la indignació social després del desnonament de la Maricarmen, una veïna de 87 anys de Madrid, que va servir d'espurna després d'anys de conseqüències acumulades de la crisi de l'habitatge.
A més de les distàncies amb altres formacions polítiques, pel que fa als detalls de la nova norma, fins a l'últim moment encara hi havia diferències clau entre els dos socis de govern: una de les tibantors que més els distanciava i que retardava l'inici del consell de ministres és la petició d'introduir al decret que les renovacions dels contractes de lloguer siguin automàtiques. Els socialistes no ho veien clar perquè deien que es posava en risc tota la norma, ja que possiblement hi ha forces parlamentàries necessàries per a la majoria que no hi votarien a favor, com Junts.
Ara, però, segons ha pogut saber Nació, la fórmula final de l'acord inclou també la idea dels contractes indefinits, però la presentaran de manera separada, perquè no hipotequi la viabilitat de tota la resta de mesures pactades. Així, s'han aprovat dos decrets al consell de ministres: un amb tot el gruix de les polítiques d'habitatge pactades i un amb les renovacions automàtiques del lloguer.
Un calendari exprés
La gran sorpresa sobre aquest procés és el calendari. Normalment, entre que el govern aprova els decrets i que es porten al Congrés dels Diputats per convalidar-los passa un mes, que s'utilitza per acabar de tancar les negociacions amb totes les forces polítiques. En canvi, en aquest cas, fonts oficials assenyalen que "degut a la importància d'aquestes mesures, el govern ha sol·licitat al Congrés la celebració d'un ple extraordinari aquest mateix divendres per a la convalidació immediata d'ambdós decrets". Així, en tres dies, tots els partits hauran de decidir si aproven les mesures i les fan sòlides o si les fan decaure per manca de suports.
Els detalls de l'acord entre PSOE i Sumar
A banda, entre els acords explicats de manera oficial ja pel govern també hi ha una "protecció dels desnonaments" fins al 2030, que se centraria en evitar els desnonaments de les famílies que acreditin vulnerabilitat social o econòmica, i la regulació del lloguer de temporada i per habitacions, que també comptaran amb un topall com el que ja té el lloguer de llarga durada. Igualment, hi haurà una pròrroga de fins a dos anys dels contractes d'arrendament que acabin abans del 31 de desembre de 2028.
Igualment, el gran titular d'aquest dilluns era que s'incorporava al decret una "prohibició de la compra especulativa als fons voltors". I això s'ha sostingut. Aquesta promesa, però, encara queda pendent de detallar-se, de concretar el mecanisme de funcionament i de conèixer el seu abast. D'entrada, fonts oficials remarcaven ahir que la definició de "fons voltor" acotaria sobretot el comportament de les empreses -per exemple, les que compren grans volums de pisos per sota de preu de mercat i després els venen més cars- i que no se centraria en la xifra d'habitatges que tinguessin en cartera. A hores d'ara, les incògnites sobre la contundència de l'anunci encara no s'han detallat, si bé en l'esborrany de les darreres hores s'apuntava que els llogaters tindrien preferència de compra sobre el pis on viuen si apareix un fons o una empresa amb interès per l'immoble.
Renovacions automàtiques: com?
Tenint en compte que la voràgine accelerada de negociació ve alimentada per la mobilització del Sindicat de Llogateres i altres col·lectius d'habitatge a partir del cas de la Maricarmen, una de les claus és aquest decret afegit sobre la renovació automàtica dels lloguers. I, precisament, el sindicat que defensa els drets dels inquilins havia posat aquest mesura sobre la taula com a eix prioritari: fer els contractes indefinits. És a dir, que s'avancés cap a la idea que la lògica habitual sigui renovar el contracte automàticament i que només es deneguessin les renovacions sota causa justificada, per necessitat o per incompliments del llogater. Ara, el govern sembla veure amb bons ulls intentar tramitar-ho al Congrés. Els detalls de la proposta, però, també s'aniran redactant i explicant en les pròximes hores.
El pla fiscal: dels propietaris als constructors
Mentrestant, s'han consolidat els incentius fiscals. En el cas dels llogaters, podria arribar fins al 10% per als joves, si compleixen certes condicions. Mentrestant, la gran bonificació en aquest àmbit és la que afecta els propietaris de pisos que baixin un 5% o més el preu del lloguer als seus inquilins: se'ls hi desgravarà fins al 100% de l'IRPF. En aquest cas, la proposta, que ja va defensar inicialment el PSOE cap al gener, també era un dels aspectes centrals de les peticions de partits com Junts i el PNV.
La mateixa línia integra un altre paquet que té a veure amb els impostos. Així, s'augmentaria l'IVA dels pisos turístics fins al 10% i es rebaixaria en el cas de la construcció de l'habitatge protegit. A més, també hi hauria ajudes públiques a la compra d'un primer habitatge.
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