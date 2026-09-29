El PP esmena les propostes d'Illa en habitatge: «Cal un canvi de rumb i ell persisteix en l'error»

La diputada del PP, Lorena Roldán, ha dit que la intervenció de Salvador Illa al debat de política general ha estat "molt decebedora". "És un disc ratllat, dues hores de sermó per repetir promeses mentre Catalunya cau a trossos", ha dit Roldán, que ha acusat el president d'autocomplaença i de no fer autocrítica. La dirigent dels populars ha dit que el Govern no resol els problemes, sinó que els "agreuja", i ha lamentat que Illa faci "anuncis pel futur" i ha criticat que, dos anys després, la recepta del president sigui "paciència". "Els problemes dels catalans són els mateixos: dificultats per arribar a final de mes i llistes d'espera", ha afirmat. També ha qüestionat el diagnòstic de la seguretat que fa el president, que ha definit com "el Pedro Sánchez català". "Catalunya necessita un canvi de rumb, però Illa insisteix en els errors", ha dit. Les mesures del PP passaran per abaixar impostos, retallar despesa pública, més seguretat, més exigència a classe i incentivar la construcció d'habitatge amb l'empresa privada. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge Oriol March\r\n\r\n\r\n \r\n