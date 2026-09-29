L'oposició veu insuficients les propostes d'Illa en habitatge i l'acusa d'excés de «triomfalisme»

Insuficient, propaganda i manca d'autocrítica i cap mena d'ambició. Això resumeix la primera valoració que han fet els grups de l'oposició després de la intervenció del president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general. Els socis del Govern, ERC i els Comuns, han assenyalat que les mesures presentades per Illa en matèria d'habitatge -principal anunci aquest divendres- o bé són insuficients o bé "es queden a mitges" per abordar realment el problema de l'habitatge. La resta de l'oposició, començant per Junts, han criticat que el president vagi "a remolc" de l'agenda mediàtica, fa un diagnòstic triomfalista, i no ha fet cap mena d'autocrítica. Aquest dimecres serà el torn dels grups parlamentaris.
A ERC no l'ha convençut el discurs d'Illa. "Ha estat avorrit en la forma i sense ambició de país en el fons", ha dit la portaveu, Ester Capella. Aquesta és la definició que ha fet la portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, que ha lamentat que la proposta del president es limita a "anar fent" però que no estableix quin model vol per a Catalunya. Sobre els anuncis en habitatge, Capella ha considerat que són "una gota en una oceà" i que no satisfan les necessitats actuals. "A aquest Govern li manca ambició nacional, però també social", ha sentenciat. Per altra banda, la portaveu parlamentària d'ERC ha respost a Illa que la independència "no trenca ni ha trencat res" mentre que ha celebrat que defensés el nou finançament i la llengua catalana, dos dels acords d'investidura.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha admès que cal fer un discurs en contra de l'extrema dreta, però ha dit que l'actuació d'Illa és "insuficient". "No podem demanar a la ciutadania que defensi i confiï en la democràcia si aquesta democràcia els demana que esperin eternament per accedir a un habitatge", ha dit Albiach. La dirigent ecosocialista ha esmenat el diagnòstic optimista del president. "Catalunya no està millor", ha afirmat, i ha lamentat un excés de "triomfalisme" per part del cap del Govern. Albiach ha criticat que Illa no hagi mencionat l'Olga de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada i, sobre les mesures anunciades aquest dimarts, ha dit que no són una "intervenció del mercat". "Si no atures l'especulació, dones diners als inversors", ha dit, i ha insistit que Illa es quedi a mitges. "Tot suma, però tenen un impacte molt limitat", ha assenyalat Albiach, i ha demanat posar el focus a combatre l'especulació i regular el mercat.
"Previsible i triomfalista"
El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha assenyalat que el discurs del president ha estat "previsible" i "triomfalista". "No ha fet autocrítica: el que ens ha presentat és un publireportatge", ha destacat Vergés, que ha vaticinat que continuarà la "mala gestió" al llarg dels propers mesos, així com també la "submissió" a Madrid. Pel que fa a les propostes de resolució que presentaran a partir d'aquest dijous a la tarda, estaran centrades en la seguretat i en la llengua. "Les propostes en habitatge sempre van a remolc de l'agenda mediàtica. Són pedaços. Com és que en els últims pressupostos no hi eren, aquestes mesures?", ha recalcat a la sala de premsa el portaveu parlamentari de Junts.
La diputada del PP, Lorena Roldán, ha dit que la intervenció d'Illa ha estat "molt decebedora". "És un disc ratllat, dues hores de sermó per repetir promeses mentre Catalunya cau a trossos", ha dit Roldán, que ha acusat el president d'autocomplaença i de no fer autocrítica. La dirigent dels populars ha dit que el Govern no resol els problemes, sinó que els "agreuja", i ha lamentat que Illa faci "anuncis pel futur" mentre recepta "paciència". "Els problemes dels catalans són els mateixos: dificultats per arribar a final de mes i llistes d'espera", ha afirmat. També ha qüestionat el diagnòstic de la seguretat que fa el president, que ha definit com "el Pedro Sánchez català". "Catalunya necessita un canvi de rumb, però Illa insisteix en els errors", ha dit. Les mesures del PP passaran per abaixar impostos, retallar despesa pública, més seguretat, més exigència a classe i incentivar la construcció d'habitatge amb l'empresa privada.
Pel que fa a Vox, Joan Garriga ha carregat amb duresa contra el discurs del president. "Parla d'Ucraïna i no de Ceuta", ha apuntat Garriga, que ha indicat que el president té "molt morro" per dir que hi ha un problema d'habitatge quan fa vuit anys que el PSOE és a la Moncloa. "Ens prenen el pèl", ha indicat el portaveu parlamentari de Vox, que ha culpat els socialistes, els "comunistes" i els "separatistes" de la crisi habitacional. "Les mesures no són suficients, són ridícules", ha remarcat el dirigent de l'extrema dreta, que ha vaticinat que els nous fons aniran a parar "en mans d'estrangers". També ha remarcat que cal establir la prioritat nacional a l'hora d'accedir a pisos d'obra nova.
Per la seva banda, la CUP ha vist un Illa "fent malabars" en habitatge, però a qui no li surten els números. Així ho ha apuntat el diputat Xavier Pellicer, que ha considerat que discurs del president és "buit, sense concrecions i sense compromisos creïbles". A la formació no l'han convençut les propostes en habitatge perquè consideren que tracten de "pagar el rescat als segrestadors" en referència als fons propietaris d'edificis. "Diu que a Catalunya qui la fa la paga, però els responsables de la crisi més greu en habitatge mai paguen", ha criticat Pellicer, que ha demanat que tots aquests pisos propietats dels fons voltors passin al parc d'habitatge públic. La CUP també ha lamentat que Illa hagi "negat" el dret a decidir i parli d'un país que està unit davant l'arribada de l'extrema dreta: "Veu el que vol, és un president cínic", ha conclòs.