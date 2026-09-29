Els Comuns veuen insuficients les mesures d'Illa per l'habitatge: «Tot suma, però tenen un impacte molt limitat»

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha admès que cal fer un discurs en contra de l'extrema dreta, però ha dit que l'actuació d'Illa és "insuficient". "No podem demanar a la ciutadania que defensi i confiï en la democràcia si aquesta democràcia els demana que esperin eternament per accedir a un habitatge", ha dit Albiach. La dirigent ecosocialista ha esmenat el diagnòstic optimista del president. "Catalunya no està millor", ha afirmat, i ha lamentat un excés de "triomfalisme" per part del cap del Govern. Albiach ha criticat que Illa no hagi mencionat l'Olga de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada i, sobre les mesures anunciades aquest dimarts, ha dit que no són una "intervenció del mercat". "Si no atures l'especulació, dones diners als inversors", ha dit, i ha insistit que Illa es quedi a mitges. "Tot suma, però tenen un impacte molt limitat", ha assenyalat Albiach, i ha demanat posar el focus a combatre l'especulació i regular el mercat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge Oriol March\r\n\r\n\r\n \r\n