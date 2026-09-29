Illa activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge

Per tercer any consecutiu, l'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en la primera jornada del debat de política general, símptoma clar de la rellevància que té per al Govern aquesta carpeta. En plena crisi política a l'Estat arran del desnonament de Maricarmen, Illa ha anunciat tres noves vies per "intervenir el mercat de l'habitatge" i intentar millorar la situació a Catalunya. Quines? En primer lloc, crear un fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros ampliables per comprar pisos en casos de desnonament imminent de persones vulnerables. La segona mesura, inèdita, és activar la compra conjunta d'habitatge, amb 100 milions d'euros de pressupostos. I la tercera, ampliar els préstecs emancipació, que ja han beneficiat 2.600 persones. "Les mesures per intervenir el mercat funcionen i milloren la vida de la gent", ha dit el president.
Pel que fa al nou fons d'emergència habitacional, se centrarà en les persones vulnerables que es trobin a les portes d'un desnonament. Esgotades totes les vies, el Govern podrà comprar el pis d'una persona amenaçada per un llançament per evitar situacions com la viscuda a Madrid, uns fet que Illa ha condemnat amb duresa. "És la cobdícia trepitjant una persona gran", ha denunciat. En aquesta proposta, el president ha demanat "que s'hi sumi tothom", des dels ajuntaments fins als ens supramunicipals, com les diputacions. "L'habitatge és una missió de país", ha dit, i ha insistit que les institucions han de treballar per combatre la cobdícia que vulnera els drets fonamentals.
La segona mesura fa referència a la compra conjunta d'habitatge, una mesura inèdita que no s'havia fet fins ara. En persones de 40 a 55 anys que no puguin accedir a una hipoteca, es podrà activar un mecanisme de compra conjunta amb la Generalitat, que assumirà la meitat de la propietat de l'habitatge. En persones de 56 anys o més, la Generalitat assumirà el 60% de la propietat. "Les famílies podran accedir al pis per menys diners i ser-ne propietaris durant 40 o 50 anys", ha explicat el president. Quan s'acabi aquest període, es podrà decidir comprar l'habitatge o que passi a la Generalitat, com a habitatge de protecció. Aquest pla tindrà una dotació de 100 milions d'euros. "Fem tot el que podem", ha insistit el president.
La tercera via no és nova, però sí que s'amplia. Els préstecs emancipació, que fins ara han beneficiat uns 2.000 joves per comprar els primer pis, s'amplien per finançar el 20% de la compra del dret de superfície o de nua propietat d'un habitatge protegit permanent, i també cobrir el 20% de les obres de rehabilitació necessàries per obtenir la cèdula d'habitabilitat. Es tracta de préstecs de fins a 50.000 euros, al 0% d'interès i sense comissions, que no s'ha de retornar fins que s'ha acabat de pagar la hipoteca i, després, hi ha cinc anys per retornar els diners. L'habitatge, en aquests casos, queda protegit de manera permanent.
Exigència als bancs i fora els especuladors
El president també ha anunciat que obrirà converses amb les entitats financeres per demanar-los un esforç addicional per ajudar en la crisi de l'habitatge. "El sector públic ja va ajudar al sector financer durant la crisi", ha recordat. També mantindrà converses amb els ajuntaments perquè confiïn a posar sòl a disposició per construir més pisos, i també amb les empreses constructores perquè construeixin de manera més ràpida. En la mateixa línia, Illa ha estat clar davant dels especuladors de l'habitatge: "Diem no a l'especulació". "A Catalunya, els especuladors no hi tenen lloc; protegim el dret de les persones a viure a casa seva", ha dit el president. I, en aquest sentit, ha llançat una advertència davant dels incompliment de la llei. "On no arribi la responsabilitat dels particulars, actuarà el Govern; dins de la llei i, si no, canviarem la llei", ha deixat clar.
Suport als decrets de Sánchez
Illa també ha fet una defensa tancada dels decrets aprovats aquest dimarts pel govern espanyol. "És una bona notícia per al país", ha dit, i ha assegurat que el moment és "un punt d'inflexió". En aquest sentit, ha demanat als grups polítics -missatge dirigit a Junts- perquè tingui "altura política" per permetre'n la tramitació al Congrés aquest divendres, i ha fet un "agraïment sincer" a tothom que ha fet esforços per arribar a un acord. "Espero que cap grup dubtarà entre defensar qui fa negoci i qui es pot quedar sense casa", ha apuntat, i ha insistit que els decrets de Sánchez "reafirmen les polítiques d'habitatge" que està impulsant la Generalitat.