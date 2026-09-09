La polèmica terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, ha recorregut a un despatx d'advocats penalistes de Barcelona per estudiar accions legals pel dany a la seva imatge arran del cas judicial de la mort del fundador de Mango, Isak Andic. Tot i que no està investigada, Lüderwaldt ha aclaparat molts titulars i els Mossos d'Esquadra sospiten que va fer la mateixa ruta a Montserrat que Isak i Jonathan dues setmanes abans de la defunció.
En aquest sentit, la irrupció del testimoni de la seva col·laboradora, Johana -se'n desconeix el cognom-, el juliol passat ha posat el focus sobre seu. Johana va explicar que ajudava Lüderwaldt amb els pacients de parla anglesa i que mantenien una relació de confiança més enllà de l'estrictament laboral.
Segons va dir, Lüderwaldt li va demanar que li recomanés una ruta per fer amb un pacient i, tal com mostren les converses telefòniques intervingudes per la jutgessa, li va posar com a requisit que tingués un barranc. Si bé, els entorns de les dues dones neguen que el camí que van fer sigui el que du a les coves de Salnitre. Ara, els Mossos investiguen si va ser el mateix que, set dies després, la mateixa Johana va ensenyar a Jonathan Andic.
Tot i que la psicoanalista no està investigada i va declarar com a testimoni davant del jutjat de Martorell el passat 30 de juny sense assistència lletrada, el seu entorn considera que la instrucció ha fet un gir arran de l'aparició de la nova testimoni. Els advocats que assessoren la terapeuta critiquen especialment la gestió de la declaració de l'exajudant i asseguren que aquesta va declarar davant dels Mossos el dia abans que ho fes Lüderwaldt davant la jutgessa, però que aquesta diligència no va ser comunicada a les parts. Ara, a més, planteja accions legals per dany a la seva imatge arran de tot plegat.
El missatge de Jonathan a Isak Andic abans d'anar a Montserrat
D'altra banda, El Confidencial va publicar aquest dilluns els missatges que Isak i Jonathan es van intercanviar per organitzar la ruta per Montserrat del 14 de desembre de 2024. "Bon dia, Jony, truca'm quan vulguis per sortir", escriu el fundador de Mango, Isak Andic. "Anem-hi a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles i parlar amb tu tranquil·lament, així que l'hora és indiferent. Ja me la confirmes tu! Gràcies", respon el fill i principal sospitós de la mort de l'empresari.
Els missatges, provinents del buidatge del telèfon de Jonathan per ordre de la jutgessa de Martorell que instrueix el cas, reforcen la tesi de la defensa que Jonathan no estava preocupat per l'hora de la trobada i que no tenia cap pla orquestrat per atacar el pare. Si bé, es desconeix qui va acabar proposant els detalls finals de la trobada.