Els Mossos sospiten que la terapeuta dels Andic va fer la ruta de Montserrat 14 dies abans de la mort d'Isak

Els Mossos d'Esquadra treballen amb la hipòtesi que la terapeuta de la família Andic, Julia Lüderwaldt, i la seva col·laboradora, Johana -se'n desconeix el cognom- van fer la mateixa ruta a Montserrat que Isak i Jonathan dues setmanes abans que el fundador de Mango morís en precipitar-se de la muntanya. Tal com ha informat La Vanguardia aquest dilluns, la investigació policial ha continuat aquest estiu i una de les vies principals que centra els esforços dels agents consisteix a determinar quin paper va tenir-hi Lüderwaldt.
La policia catalana sospita que la terapeuta va recórrer el Camí de les Feixades l'1 de desembre, 13 dies abans que els Andic. Això, després de l'aparició de Johana com a testimoni el juliol passat, que va explicar que ajudava Lüderwaldt amb els pacients de parla anglesa i que mantenien una relació de confiança més enllà de l'estrictament laboral.
Segons va dir, Lüderwaldt li va demanar que li recomanés una ruta per fer amb un pacient i, tal com mostren les converses telefòniques intervingudes per la jutgessa, li va posar com a requisit que tingués un barranc. Si bé, els entorns de les dues dones neguen que el camí que van fer sigui el que du a les coves de Salnitre. Ara, els Mossos investiguen si va ser el mateix que, set dies després, la mateixa Johana va ensenyar a Jonathan Andic.
Lüderwaldt denuncia "irregularitats"
Amb tot, Lüderwaldt ha recorregut a un despatx d'advocats penalistes de Barcelona per assessorar-se davant l'evolució del cas. Tot i que la psicoanalista no està investigada i va declarar com a testimoni davant del jutjat de Martorell el passat 30 de juny sense assistència lletrada, el seu entorn considera que la instrucció ha fet un gir arran de l'aparició de la nova testimoni.
Els advocats que assessoren la terapeuta critiquen especialment la gestió de la declaració de l'exajudant i asseguren que aquesta va declarar davant dels Mossos el dia abans que ho fes Lüderwaldt davant la jutgessa, però que aquesta diligència no va ser comunicada a les parts. Segons denuncien, durant la compareixença judicial es va preguntar a la terapeuta sobre qüestions que coincidien amb el contingut d'aquella declaració policial, sense que ni ella ni la seva defensa en tinguessin coneixement.
A més, també qüestionen que la testimoni fos citada novament pels Mossos dies després sense notificació judicial. Per això, els lletrats sostenen que "s'està fent una investigació al marge de la llei" i apunten que es podria arribar a plantejar la nul·litat d'aquestes diligències, ja que consideren que, un cop el procediment està judicialitzat, és el jutjat qui ha d'acordar les actuacions d'investigació.
La investigació manté la validesa del testimoni
Fonts pròximes a la investigació, però, defensen que la declaració de l'exajudant es va produir "de manera espontània", després que ella mateixa decidís acudir als Mossos perquè volia col·laborar amb la justícia i, posteriorment, aquest testimoni es va incorporar a la causa judicial. La seva versió ha introduït nous elements en la investigació perquè sosté que Jonathan Andic ja coneixia el recorregut on es va produir la mort del seu pare, un extrem que contrasta amb la seva declaració inicial, en què havia assegurat que només en tenia referències d'amics. També afirma que Andic li havia comentat que pretenia fer aquella ruta amb una neboda com a regal i no pas amb el seu pare, un detall que els investigadors també analitzen.