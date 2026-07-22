La terapeuta dels Andic va dissenyar una teràpia de xoc a Montserrat: volia sotmetre'ls a una «situació extrema»

María Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, torna a estar al centre del cas sobre la mort del fundador de Mango Isak Andic. Després que la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Martorell hagi pres declaració a una dona que treballa d'intèrpret d'anglès i col·laborava puntualment amb Lüderwaldt, han sortit noves informacions sobre el cas.
La dona ha declarat que, a petició de la terapeuta, va organitzar una ruta per la muntanya fins a les coves del Salnitre per a Jonathan Andic, caminada que el fill del fundador de Mango va fer una setmana abans de la mort d'Isak Andic, segons avancen La Vanguardia i El Periódico.
Segons el seu relat, Andic seguia instruccions de la terapeuta per afrontar una situació límit amb el seu pare, com han confirmat a La Vanguardia fonts al corrent d'aquesta nova declaració. La teràpia consistia a posar el fill d'Isak Andic “a la vora d'un precipici”, forçant una situació extrema amb el seu pare perquè el pacient es desprengués dels vincles emocionals que, segons la terapeuta, el condicionaven.
La nova testimoni també va entregar com a prova els missatges que havia intercanviat amb Lüderwaldt relacionats amb aquella excursió. D'aquesta conversa, els investigadors han destacat una de les respostes de la terapeuta després de la mort d'Isak Andic quan la traductora li pregunta què havia passat: "Millor no saber res, no fos cas que la pròxima sigui jo", contesta Lüderwaldt.
Aquesta nova declaració, que encara haurà de ratificar davant del jutjat, posa en dubte la postura de la defensa de Jonathan Andic sobre la ruta de la muntanya en què va morir el seu pare i que, segons la seva declaració, va descobrir perquè uns amics li van recomanar.