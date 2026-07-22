Illa defensa que la policia espanyola es quedi a Via Laietana malgrat ser un lloc de memòria

"La policia espanyola és democràtica i és compatible que pugui exercir les seves funcions amb un espai de memòria democràtica". Aquestes han estat les paraules amb les quals Salvador Illa ha defensat que la comissaria de Via Laietana continuï sent operativa per la policia estatal després que el govern espanyol l'hagi decretat un lloc de memòria. Ha estat la resposta que ha donat el president durant la sessió de control al Parlament a la presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, que havia demanat a Illa que parlés amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè aturés el "despropòsit".
Albiach ha demanat que Via Laietana sigui un "espai de memòria total" i ha expressat la seva sorpresa perquè es declarés compatible amb la comissaria. "Cal garantir la no-repetició i la millor pedagogia comença per la reparació a qui va ser torturat", ha demanat Albiach. Entitats de memòria van expressar també el desacord amb la compatibilitat entre un lloc de memòria democràtica i la presència de la policia espanyola. Illa, però, ha reivindicat que el seu partit va ser també víctima de les tortures i que va contribuir a evitar-les. Per això, s'ha sentit autoritzat per defensa la convivència amb la policia a la comissaria.
Aquest mateix dimarts ja es van escenificar les diferències entre els socialistes i la resta de partits de la cambra. Junts, ERC, els Comuns i la CUP van acordar una declaració institucional de rebuig a mantenir la policia espanyola a Via Laietana, tal com ha acordat el govern espanyol. Però el PSC va optar per abstenir-se i, com que no es va poder obtenir la majoria de dos terços, el text no es podrà llegir al ple de la cambra. Ara Illa ratifica el posicionament del seu partit i s'alinea amb el plantejament de la Moncloa.
Illa i Junts xoquen per la manca d'inversions
Per altra banda, la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya indigna tant al Govern com a l'oposició, però la solució que plantegen és molt diferent. Així ho han escenificat Illa i Junts: el primer ha demanat suport al consorci d'inversions per mirar de posar fi a aquest greuge històric, però la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha insistit en la proposta d'un "front comú" per defensar un concert econòmic. Hi ha comptat els diputats de Junts, els d'ERC i els del PSC a Madrid, una suma que arriba fins als 33 diputats dels 176 del Congrés.
Illa ha admès que existeix un problema amb les inversions, però ha instat a Junts a aportar solucions i "no recrear-se en el problema". És per això que ha recordat que la seva proposta és que la Generalitat tingui el control de les inversions a través del consorci: "Els hi pot semblar poc, però no he vist cap altra proposta", ha etzibat Illa. Sales ha considerat que la desinversió és una "asfíxia premeditada" i que el consorci no solucionarà el problema: "Cal un president que defensi Catalunya", ha afegit, mentre que ha recordat que l'any amb més inversions va ser el 2017 sota el Govern de Carles Puigdemont.
ERC vol avenços en la resolució del conflicte
Al seu torn, ERC ha demanat avenços a Illa pel que fa a la resolució del conflicte polític després de l'aval europeu a l'amnistia. "Amnistia no vol dir amnèsia, i si vol diàleg, ha d'afrontar la resolució del conflicte donant la veu al poble", fet que, ha recordat el president parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, apareix a l'acord d'investidura. "Va donar la seva paraula, compleixi", ha reiterat. Illa ha esquivat la petició d'ERC i s'ha limitat a dir que tothom ha de poder fer política i expressar cap on vol que vagi el país: "Podem parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya en un marc de convivència i estat de dret".
El PP es fa seva la selecció espanyola
Des del PP han intentat treure rendiment a la victòria de la selecció espanyola al Mundial. El president parlamentari dels populars, Alejandro Fernández, ha criticat que Illa celebrés el triomf d'Espanya mentre el PSC veta que els jugadors catalans siguin rebuts pel Parlament. Fernández també s'ha referit a l'oficina de seleccions catalanes pactada amb ERC, que ha definit d'"una menjadora més". Illa li ha dit que s'ha equivocat i ha revelat que va oferir una recepció a Palau amb els jugadors catalans que van guanyar el Mundial, però que "no han pogut venir".
I la CUP reivindica l'oficialitat de la catalana
També ha parlat sobre seleccions el diputat de la CUP, Dani Cornellà, que ha recordat al president català que va pactar el reconeixement de les seleccions esportives catalanes en el marc dels acords d'investidura amb ERC. "Es pensen que celebrant aquesta victòria ens faran ser espanyols i no és així. La seva selecció no arregla els trens, els serveis públics i la desinversió crònica a Catalunya", ha defensat Cornellà. Illa li ha respost: "Jo celebro que la selecció espanyola va guanyar un Mundial, que hi participaven nou catalans i crec que la immensa majoria de catalans se n'han alegrat. Si vostè no, ho respecto, però respecti vostè que pugui fer el que cregui".