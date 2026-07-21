El Parlament rebutja mantenir la policia espanyola a la comissaria de Via Laietana

La Junta de Portaveus del Parlament ha aprovat aquest dimarts una declaració institucional de rebuig a mantenir la policia nacional a la prefectura de Via Laietana, tal com ha acordat el govern espanyol. Es tracta d'un text impulsat per Junts, ERC, Comuns i CUP, amb l'abstenció del PSC. Com que la declaració no ha obtingut la majoria de dos terços, no es podrà llegir al ple de la cambra. El text de la declaració també reclama la "transformació" de l'edifici de la Via Laietana 43 en un centre dedicat a preservar la memòria de les víctimes "amb la participació de les entitats memorialistes i les persones represaliades". Així mateix, la declaració reitera la demana que l'Estat restitueixi la titularitat de l'edifici a la Generalitat.\r\n