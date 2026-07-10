El Col·legi de Psicologia acusa la terapeuta dels Andic d'intrusisme i mala praxi

El Col·legi Oficial de Psicologia ha anunciat que investigarà Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la família Andic, després de la seva polèmica declaració. En concret, l'acusen d'intrusisme laboral i mala praxi. Segons apunten a través d'un comunicat, l'entitat assenyala que si existeix "qualsevol actuació que pugui vulnerar la normativa vigent o els principis deontològics de la professió", exercirà "totes les accions que estiguin al seu abast, fent ús de tots els instruments jurídics i institucionals de què disposa".
La terapeuta va declarar el passat 30 de juny davant la jutgessa de Martorell, Teresa Yoldi, en una compareixença que va durar més de tres hores i en què Lüderwaldt va defensar fermament el seu mètode. Ara, el Col·legi de Psicòlegs apunta que "no consta que Lüderwaldt hagi estat col·legiada", ni en aquest organisme "ni en cap altre col·legi d'Espanya". Com que no està col·legiada, a més, no poden comprovar la informació corresponent als seus estudis ni titulació. L'entitat recorda que, per poder exercir com a psicòleg a l'Estat, és obligatori tenir la titulació de grau o llicenciatura en Psicologia i col·legiar-se.
Per això, el Col·legi ha anunciat que investigarà la terapeuta i que exercirà "totes les accions que estiguin al seu abast". A més, recorden que exercir sense tenir la titulació i sense estar col·legiada pot comportar sancions econòmiques.
Terceres persones
La jutgessa de Martorell va demanar que s'examinés “la possible influència en els fets de terceres persones, concretament de la psicòloga J. L”. En els missatges de WhatsApp que han servit en el cas per determinar la mala relació entre pare i fill, un dels principals indicis amb què treballa la justícia, ja s'apunta a la terapeuta de la família. Ella és el testimoni que va detallar les desavinences familiars, especialment en l'àmbit econòmic, les quals va constatar en les sessions on van participar tots dos.
En concret, la jutgessa sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia. Nieto apunta que cal continuar indagant per esclarir si realment el fill del fundador de Mango va tenir alguna implicació en la mort del seu pare o si va haver-hi alguna involucració per part d'altres persones relacionades amb l'entorn de la família Andic. És per aquest motiu, doncs, que la principal assenyalada és la terapeuta de la família.