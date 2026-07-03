Les filles d'Isak Andic asseguren que el testament del seu pare era «consensuat» i es revisava cada any

Les filles d'Isak Andic han assegurat aquest divendres davant del jutjat de Martorell, que investiga la mort de l'empresari, que els tres germans coneixien i compartien el repartiment de l'herència que havia previst el fundador de Mango. Judith i Sarah Andic han declarat com a testimonis i, segons fonts jurídiques, han desmentit que hi hagués discrepàncies familiars sobre el testament, de fet, asseguren tot el contrari del que havia transcendit en els darrers mesos.
Durant la declaració, les dues germanes han explicat que el seu pare reunia anualment els tres fills per actualitzar-los el contingut del testament. Segons han relatat, Isak Andic adaptava el document a l'evolució del seu patrimoni i també tenia en compte les possibles donacions en vida que hagués fet a algun dels seus fills, compensant-les en el repartiment final de l'herència.
Les testimonis també han afirmat que tota la família estava al corrent de la voluntat de crear una fundació benèfica finançada amb el patrimoni familiar. Segons les mateixes fonts, els tres germans coneixien el futur organigrama de la fundació i participaven en la gestió del patrimoni.
Jonathan Andic volia deixar la direcció executiva de Mango
En la seva declaració, les germanes també han explicat que Jonathan Andic tenia la intenció d'abandonar les responsabilitats executives a Mango per mantenir-se únicament com a membre del consell d'administració i dedicar-se a desenvolupar projectes empresarials propis. Després de la compareixença, fonts de la família han remarcat que Judith i Sarah Andic han "col·laborat des de l'inici" amb la investigació judicial. També han assegurat que, divuit mesos després de la mort del seu pare, continuen convençudes de la innocència del seu germà Jonathan i confien que el procediment acabarà aclarint els fets.
Un psiquiatre rebutja centrar la teràpia en una donació en vida
Aquest divendres també ha declarat un psiquiatre que va atendre conjuntament Isak i Jonathan Andic. El professional ha explicat que tots dos volien reconduir la seva relació, però que ell no compartia l'enfocament de la terapeuta que els havia derivat, que plantejava la teràpia al voltant d'una possible donació en vida de part del patrimoni.
Segons ha transcendit durant la investigació, Jonathan Andic hauria demanat al seu pare uns 40 milions d'euros per impulsar un projecte empresarial propi al marge de Mango i, tot i la recomanació de la terapeuta, Isak Andic s'hi hauria mostrat reticent. El psiquiatre ha explicat que va preferir abordar la relació entre pare i fill des d'una "perspectiva més àmplia" i, després d'obtenir l'autorització del Col·legi de Metges per quedar exempt del secret professional, ha lliurat documentació i dispositius al jutjat perquè s'incorporin a la causa.