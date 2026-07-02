La parella d'Isak Andic declara que l'empresari volia fer un nou testament que «ho canviava tot»

Estefanía Knuth, la parella d'Isak Andic els últims anys de la seva vida, ha assegurat al jutjat de Martorell que el fundador de Mango preparava un nou testament que "ho canviava tot", tal com ho ha avançat El País. En la declaració com a testimoni d'aquest dimarts, va explicar que l'empresari volia crear una fundació benèfica i dotar-la de pressupost en detriment dels tres fills, que haurien vist minvada l'herència.
L'esportista va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans d'avisar als Mossos d'Esquadra, i ha accedit a deixar el seu telèfon mòbil perquè els investigadors puguin analitzar-lo. Des de la mort d'Isak, Knuth ha mostrat un distanciament envers els fills i ha anat a judici contra ells precisament pel testament de l'empresari. Tot i que els descendents d'Andic han fet una oferta de 27 milions d'euros a la dona, 22 milions més dels que consten a les últimes voluntats, la coincidència o no dels seus testimonis pot marcar l'avenç del cas.
De fet, aquest divendres declararan com a testimonis les dues filles del fundador de Mango, després que Knuth i la terapeuta de la família ho fessin dimarts. Un interrogant que la jutgessa vol resoldre és el de la relació real entre Isak i Jonathan, que Knuth afirma que era dolenta i la família Andic ho desmenteix. El buidatge del telèfon mòbil de Jonathan assenyala en la direcció de la parella, amb missatges com: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te", que va escriure Jonathan cinc mesos abans de la mort d'Isak.
Això desmuntaria la versió de la defensa, que assegura que la relació era bona, però fonts familiars asseguren que les frases difoses corresponen a fragments "trets de context" i formen part d'un missatge més ampli amb "un relat i un to positius de principi a final". Segons aquestes fonts, les afirmacions s'han publicat de manera "descontextualitzada" amb l'objectiu de contribuir a un relat que "retorci la realitat i encaixi amb les hipòtesis de la instrucció".
També remarquen que la teràpia familiar en què participaven no implicava únicament pare i fill, sinó diversos membres de la família, i que no es poden extreure conclusions a partir "d'una o dues frases" de l'àmbit privat. Caldrà veure si les declaracions de les germanes de Jonathan ajuden a trobar una resposta a la pregunta.
Jonathan Andic, "bloquejat i en estat de xoc"
Una de les declaracions davant la jutgessa que ha transcendit als mitjans és la dels dos excursionistes que el 14 de desembre del 2024 es van trobar Jonathan just després de la caiguda mortal del seu pare. Han afirmat que el fill estava "en estat de xoc, bloquejat i afectat" per l'incident.
Els senderistes han explicat que es van trobar el fill d'Isak Andic bloquejat emocionalment, afectat i en estat de xoc. Quan van arribar al lloc, ell ja parlava amb el telèfon d'emergències 112, i van sentir com Jonathan explicava per telèfon que ell anava per davant del seu pare i que va sentir com queien unes pedres. Un d'ells també va parlar per telèfon amb el 112 i va acabar de donar coordenades a l'operador telefònic. Aquest mateix home el va acompanyar fins a les escales de l'aparcament i des d'allà van reprendre l'excursió.