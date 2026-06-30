Els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic el van veure «bloquejat i en estat de xoc»

Els dos excursionistes que el 14 de desembre del 2024 es van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare, Isak Andic, han dit aquest dimarts al jutjat de Martorell que l'home estava 2en estat de xoc, bloquejat i afectat" per l'incident. Tots dos han declarat com a testimonis, i fonts jurídiques han explicat que el camí de les coves del Salnitre de Collbató, on va morir l'amo de Mango, no és perillós, però es pot perdre l'equilibri i no hi ha gaires llocs on agafar-se.
Els senderistes han explicat que es van trobar el fill d'Isak Andic bloquejat emocionalment, afectat i en estat de xoc. Quan van arribar al lloc, ell ja parlava amb el telèfon d'emergències 112, i van sentir com Jonathan explicava per telèfon que ell anava per davant del seu pare i que va sentir com queien unes pedres. Un d'ells també va parlar per telèfon amb el 112 i va acabar de donar coordenades a l'operador telefònic. Aquest mateix home el va acompanyar fins a les escales de l'aparcament i des d'allà van reprendre l'excursió.
D'altra banda, un d'ells ha assegurat que el camí no és extremadament perillós, però si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Tots dos coneixen bé el camí perquè el fan almenys un cop l'any. Després dels excursionistes ha estat el torn de la terapeuta familiar, que tractava el mort i el seu fill per les seves desavinences, així com una germana d'aquesta i la vídua.
Altres testimonis citats a declarar
La jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, ha citat també a declarar com a testimonis la parella de l’empresari, les seves filles -germanes de l’acusat, Jonathan Andic- i la terapeuta familiar, entre altres. Aquesta última, haurà de comparèixer sense poder emparar-se en el secret professional per evitar respondre a les preguntes de la jutgessa.
D'altra banda, també hauran de comparèixer el conseller delegat de Mango -i amic del fundador-, Toni Ruiz; el responsable de ciberseguretat de la companyia, Jordi Álex Moreno. A més, la jutgessa escoltarà dos agents dels Mossos d'Esquadra que formaven part de la unitat de muntanya.
Els testimonis arriben a la cita amb versions -fins ara- diferents, si no contradictòries. Mentre que la família Andic ha defensat de manera reiterada la innocència de Jonathan, Knuth ha explicat a la policia que la relació paternofilial no era del tot bona. També arriben enfrontats judicialment pel testament, tot i que els descendents d'Andic han fet una oferta de 27 milions d'euros a la dona, 22 milions més dels que proposaven inicialment dels que consten a les últimes voluntats del fundador de Mango i fonts coneixedores del procés parlen de "principi d'acord".