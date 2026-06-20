El detall clau que esgrimeix la defensa de Jonathan Andic: dues passes abans de la caiguda mortal

La defensa de Jonathan Andic, fill d'Isak Andic, ha respost aquest dissabte a les darreres conclusions dels Mossos d'Esquadra sobre la investigació per la mort del fundador de Mango. Segons ha explicat a ElNacional.cat la defensa d'Andic, l'empresari estava aturat sense utilitzar el mòbil quan es va precipitar, però això no reforça, segons destaquen, que es produís l'homicidi.
El darrer informe de la policia catalana posa en dubte la teoria de la defensa de Jonathan Andic, que sosté que el seu pare havia pogut caure perquè feia servir el mòbil o perquè s'havia distret fent una fotografia. El document a què va tenir accés ElNacional.cat desmenteix aquests arguments mostrant que les dades del dispositiu d'Isak Andic reflexen que estava aturat i sense fer ús del mòbil abans de caure.
Ara, però, l'equip jurídic encapçalat per Cristóbal Martell admet que les dades del dispositiu són correctes, però rebutja que això reforci necessàriament la hipòtesi d'un homicidi. Segons la seva interpretació, la informació extreta del mòbil també encaixa amb la possibilitat que es tractés d'un accident.
Dues passes abans de caure
La defensa posa el focus en un detall que considera determinant: després d'estar prop de quaranta segons sense moviment registrat pel telèfon, Isak Andic hauria fet dues passes abans de precipitar-se pel desnivell. Com ha explicat la defensa de Jonathan Andic a ElNacional.cat, aquest curt moviment és essencial perquè “dona espai i seqüència de l'ensopegada i a la caiguda accidental”. Per tant, per l'equip legal d'Andic, aquest breu desplaçament és compatible amb una ensopegada o una pèrdua d'equilibri que acabés desencadenant una caiguda accidental.
La mala relació entre pare i fill
La Fiscalia ha incorporat al procediment diversos missatges extrets del telèfon mòbil de la víctima per oposar-se a l'aixecament de les mesures cautelars imposades al primogènit. Les converses recuperades pels Mossos d'Esquadra reflecteixen les tensions existents entre tots dos mentre participaven en una teràpia familiar per intentar reconduir la relació. En un dels textos, Jonathan Andic admetia que era impossible reparar el vincle amb el seu pare: "Entenc que era impossible sanejar la nostra relació, no em sorprèn que la corda es trenqués". Segons la investigació policial, bona part dels conflictes giraven al voltant de qüestions econòmiques, de fet, els Mossos apunten a una presumpta "obsessió pels diners" com a possible mòbil del crim i assenyalen la voluntat d'Isak Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació benèfica.