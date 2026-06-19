Un nou informe dels Mossos descarta que la mort d'Isak Andic fos per una distracció

El fundador de Mango, Isak Andic, estava aturat i no estava fent fotografies en el moment en què va caure pel barranc de Montserrat on va perdre la vida. Així ho indica un nou informe dels Mossos d'Esquadra, avançat pel Nacional, el qual reforça la tesi que la mort d'Andic no va ser accidental, sinó que va estar provocada pel seu fill, Jonathan Andic. L'anàlisi s'ha elaborat a partir de les dades del telèfon mòbil que duia la víctima en el moment de precipitar-se mentre feia una excursió amb el seu fill, el qual van poder obtenir durant l'aixecament del cadàver.
Les conclusions dels Mossos contraresten directament els argumentaris de la defensa de Jonathan Andic, que apuntava que el pare havia pogut caure com ja havia fet en el passat a causa de l'artrosi que patia als genolls. En detall, la defensa, encapçalada per Cristóbal Martell, al·lega que el fundador de Mango hauria pogut desequilibrar-se en ensopegar amb una pedra i, en conseqüència, precipitar-se pel barranc. Una situació similar a la que va viure el febrer de 2024, quan va caure en anar a dinar.
La pericial de la defensa s'aferra a aquesta caiguda anterior per justificar la innocència de Jonathan Andic. A partir d’aquests moviments, s’ha fet una simulació amb la qual s’assegura que es produeix el mateix que en la caiguda mortal: primer ensopega, rodola i després cau en forma de “tobogan”. Ara, però, aquest darrer informe de la policia catalana posa en entredit aquesta teoria i desmenteix una de les primeres declaracions de l'acusat, on afirmava que el seu pare havia pogut caure perquè feia servir el mòbil o perquè s'havia distret fent una fotografia. Dues declaracions que els Mossos desmenteixen. L'informe, doncs, reforça l'acusació contra l'hereu i descarta que la caiguda fos fruit d'una distracció.
La mala relació entre pare i fill
La Fiscalia ha incorporat al procediment diversos missatges extrets del telèfon mòbil de la víctima per oposar-se a l'aixecament de les mesures cautelars imposades al primogènit. Entre les converses destaca una frase enviada el juliol del 2024, cinc mesos abans de la mort de l'empresari: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". Segons la Fiscalia, aquest i altres missatges desmunten la versió de la defensa, que sosté que la relació entre pare i fill era bona.
Les converses recuperades pels Mossos d'Esquadra reflecteixen les tensions existents entre tots dos mentre participaven en una teràpia familiar per intentar reconduir la relació. En un altre missatge, Jonathan Andic admetia que era impossible reparar el vincle amb el seu pare: "Entenc que era impossible sanejar la nostra relació, no em sorprèn que la corda es trenqués". Segons la investigació policial, bona part dels conflictes giraven al voltant de qüestions econòmiques, de fet, els Mossos apunten a una presumpta "obsessió pels diners" com a possible mòbil del crim i assenyalen la voluntat d'Isak Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació benèfica.
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