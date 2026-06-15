«El meu pare ha caigut per un barranc i no el veig»: les trucades de Jonathan Andic a emergències

"El meu pare ha caigut per un barranc. No el veig i no em respon". Així ho va expressar Jonathan Andic en una de les trucades als serveis d'emergències poc després de la mort del seu pare, Isak Andic, mentre feien una excursió per Montserrat. El fill del fundador de Mango va contactar en diverses ocasions amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. Entre plors, primer va parlar amb els operadors del 112, els quals el va derivar posteriorment als Bombers i, finalment, a l'equip de rescat.
En les trucades, publicades a El Matí de Catalunya Ràdio, es pot percebre la desesperació de Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare per un barranc de Collbató. "Necessito ajuda" és una de les frases més repetides en aquestes converses enregistrades. En concret, demanava una ambulància. Andic també va expressar en reiterades ocasions que desconeixia on havia caigut el seu pare, ja que no el podia veure: "El problema és que no sé on està", li comenta a la infermera en una trucada on el to és una mica més serè.
Tal com es desprèn de les trucades, Andic va parlar amb tres operadors: el del sistema d'emergències, un de Bombers de la Generalitat i una infermera del SEM mentre es desplaçava al lloc dels fets. Alguns fragments de les tres comunicacions ja les va reproduir l'advocat Cristóbal Martell en el recurs d'apel·lació de 27 pàgines presentat en l'Audiència de Barcelona contra l'ordre d'empresonament per un presumpte delicte d'homicidi del fill de la víctima. En les trucades es pot veure Jonathan Andic profundament afectat per la mort del pare, però els indicis de la investigació mostren que la relació entre tots dos estava molt deteriorada.
La fràgil relació entre pare i fill
La Fiscalia ha incorporat al procediment diversos missatges extrets del telèfon mòbil de la víctima per oposar-se a l'aixecament de les mesures cautelars imposades al primogènit. Entre les converses destaca una frase enviada el juliol del 2024, cinc mesos abans de la mort de l'empresari: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". Segons la Fiscalia, aquest i altres missatges desmunten la versió de la defensa, que sosté que la relació entre pare i fill era bona.
Les converses recuperades pels Mossos d'Esquadra reflecteixen les tensions existents entre tots dos mentre participaven en una teràpia familiar per intentar reconduir la relació. En un altre missatge, Jonathan Andic admetia que era impossible reparar el vincle amb el seu pare: "Entenc que era impossible sanejar la nostra relació, no em sorprèn que la corda es trenqués". Segons la investigació policial, bona part dels conflictes giraven al voltant de qüestions econòmiques, de fet, els Mossos apunten a una presumpta "obsessió pels diners" com a possible mòbil del crim i assenyalen la voluntat d'Isak Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació benèfica.