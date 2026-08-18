Un atropellament a Rodalies interromp el servei entre Vilanova i Sitges

L’atropellament d’una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges provoca aquest dimarts al matí demores de 30 minuts de mitjana a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, segons ha informat la companyia. A l’R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l’Estació de França, amb parada a totes les estacions.\r\n\r\nLa nova incidència arriba després que a primera hora del matí una avaria a la infraestructura a l’estació de Cunit afectés l’R2 Sud i les línies R13, R14, R15 i R16. Aquesta incidència ja ha estat resolta i Rodalies havia anunciat una recuperació progressiva del servei.\r\n\r\nL’avaria de Cunit havia arribat a provocar demores d’uns 20 minuts de mitjana en aquestes línies. Posteriorment, l’atropellament entre Vilanova i la Geltrú i Sitges ha tornat a alterar la circulació i ha elevat els retards fins als 30 minuts de mitjana a les línies regionals afectades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Govern admet el «col·lapse» a Rodalies però insisteix que l'oferta era «suficient» Gerard Mira\r\n\r\n