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Un atropellament a Rodalies interromp el servei entre Vilanova i Sitges

Societat

  • Circulacio? Interrompuda Rodalies -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 d’agost de 2026 a les 11:07
Actualitzat el 18 d’agost de 2026 a les 11:19

L’atropellament d’una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges provoca aquest dimarts al matí demores de 30 minuts de mitjana a les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, segons ha informat la companyia. A l’R2 Sud circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l’Estació de França, amb parada a totes les estacions.

La nova incidència arriba després que a primera hora del matí una avaria a la infraestructura a l’estació de Cunit afectés l’R2 Sud i les línies R13, R14, R15 i R16. Aquesta incidència ja ha estat resolta i Rodalies havia anunciat una recuperació progressiva del servei.

L’avaria de Cunit havia arribat a provocar demores d’uns 20 minuts de mitjana en aquestes línies. Posteriorment, l’atropellament entre Vilanova i la Geltrú i Sitges ha tornat a alterar la circulació i ha elevat els retards fins als 30 minuts de mitjana a les línies regionals afectades.

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