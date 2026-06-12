El missatge de Jonathan Andic al seu pare: «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te»

La investigació per la mort del fundador de Mango, Isak Andic, a la muntanya de Montserrat continua acumulant indicis que apunten a una relació molt deteriorada amb el seu fill, Jonathan Andic. La Fiscalia ha incorporat al procediment diversos missatges extrets del telèfon mòbil de la víctima per oposar-se a l'aixecament de les mesures cautelars imposades al primogènit.
Entre les converses destaca una frase enviada el juliol del 2024, cinc mesos abans de la mort de l'empresari: «No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». Segons la Fiscalia, aquest i altres missatges desmunten la versió de la defensa, que sosté que la relació entre pare i fill era bona.
Les converses recuperades pels Mossos d'Esquadra reflecteixen les tensions existents entre tots dos mentre participaven en una teràpia familiar per intentar reconduir la relació. En un altre missatge, Jonathan Andic admetia que era impossible reparar el vincle amb el seu pare: «Entenc que era impossible sanejar la nostra relació, no em sorprèn que la corda es trenqués».
La Fiscalia veu risc de fugida
Segons la investigació policial, bona part dels conflictes giraven al voltant de qüestions econòmiques, de fet, els Mossos apunten a una presumpta "obsessió pels diners" com a possible mòbil del crim i assenyalen la voluntat d'Isak Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació benèfica.
La Fiscalia considera que continuen existint indicis suficients per mantenir les mesures cautelars contra Jonathan Andic, com són els informes policials, l'anàlisi de la geolocalització, el contingut dels telèfons mòbils i els informes tècnics sobre l'escena dels fets. A més, el ministeri públic argumenta que existeix risc de fugida per la "capacitat econòmica molt elevada" de l'investigat i per les penes a les quals podria enfrontar-se.
Després de la seva detenció el passat 19 de maig, Jonathan Andic va evitar l'ingrés a presó després de dipositar una fiança d'un milió d'euros. També té retirat el passaport, té prohibit sortir de l'Estat i està obligat a comparèixer setmanalment davant del jutjat.
Arguments de la defensa
Entre altres, la defensa al·legava que cap informe policial o forense estableix que la caiguda va ser provocada i aportava informes pericials propis que expliquen que la caiguda "en tobogan" no significa que sigui causada per una altra persona. També aportava informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. Per últim, aportava un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional, i conclouen, com els mateixos agents de la unitat de Muntanya dels Mossos, que no es pot afirmar que la caiguda fos provocada.
Els experts policials van concloure que la petjada trobada al lloc dels fets, que consideren que és d'Isak i resultat de refregar intensament amb el terra, no es va poder fer “de forma fortuïta”. Però la defensa rescatava part dels escrits policials que diuen que no descarten que la petjada fos anterior a la caiguda. També retreu als Mossos que no acordonessin la zona i que fessin un informe pericial setmanes després dels fets havent passat per allà desenes o centenars d'excursionistes.