La Fiscalia demana una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isak Andic

La fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. Segons ha pogut saber l'ACN, el ministeri públic ha demanat diverses diligències d'investigació, ara que la instrucció ja no és secreta, entre les quals destaca una possible reconstrucció dels fets al lloc de la caiguda, el camí de les Coves del Salnitre, a Collbató.
En casos de possible homicidi, que es jutgen amb jurat popular, no és infreqüent que el jutge instructor vagi al lloc dels fets amb el principal sospitós perquè aclareixi la seva versió acompanyat dels policies investigadors, la fiscalia i els advocats de l'acusació, si n'hi ha, i de la defensa. En el cas concret d'Andic, es tractaria de comprovar in situ la versió del fill d'Andic, que va variar en alguns aspectes en les seves diverses declaracions, sobretot pel que fa a la situació de tots dos i de com va veure la caiguda.
Igualment, el ministeri fiscal també ha demanat que el jutjat ordeni diverses diligències judicials i policials com proves tecnològiques, contingut i informació diversa dels telèfons mòbils dels implicats o més informació sobre el viatge llampec a Equador de Jonathan Andic el març del 2025, tres mesos després dels fets, on suposadament li van robar el telèfon que duia a sobre el dia dels fets i del qual no va fer una còpia del seu contingut.
D'altra banda, el ministeri públic també ha demanat com a diligència, la declaració com a testimonis dels dos excursionistes que van trobar-se amb Jonathan Andic just després dels fets, segons ha informat TVE i ha confirmat l'ACN. Els Mossos no els van prendre declaració en considerar que no tenia interès per a la causa, però el ministeri públic vol saber com van veure a l'única persona que estava amb el mort en el moment dels fets.
D'altra banda, la jutgessa preveu citar a declarar la psicòloga familiar de pare i fill, que els hauria tractat a causa de les seves desavinences. La magistrada vol saber si alguna tercera persona va tenir alguna intervenció en la mort de l'empresari.