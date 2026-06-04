La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil a l'Equador i que no li van robar

Continua la investigació per la mort del fundador de Mango, Isak Andic. La jutgessa de Martorell ha ordenat ara a Vodafone que entregui els registres de l'activitat del mòbil de Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare, i que suposadament li van robar en un viatge a Quito (Equador).
Jonathan Andic va viatjar a l'Equador entre els dies 21 i 26 de març de 2025 i, segons assegura, va ser el 24 quan un lladre li va robar el telèfon quan era a Quito, la capital del país. La investigació sospita, però, que el fill del fundador de Mango s'hauria pogut desfer del mòbil pel seu compte, tenint en compte que l'aplicació Salut del telèfon -que compta els passos que es fan quan una persona duu el mòbil a sobre- va deixar d'enregistrar l'activitat de Jonathan Andic un dia abans del viatge.
Concretament, la investigació ha pogut accedir a aquestes dades a través del seu perfil d'iCloud. En veure que l'aplicació va deixar de fer seguiment de la salut de l'acusat el dia abans d'anar-se'n a l'Equador, els Mossos qüestionen si això és perquè l'iPhone de Jonathan Andic va deixar de funcionar en aquell moment o si, per contra, només va es va desactivar l'aplicació.
Amb tot, la defensa de Jonathan Andic assegura que pot demostrar que el principal sospitós va fer trucades des del seu mòbil després de les 21.25 h del dia 23 de març de 2025. Fonts properes a la investigació, però, no descarten que aquestes trucades es fessin des d'un altre dispositiu.
Alhora, a la jutgessa de Martorell li crida l'atenció el fet que Jonathan Andic no va arribar a presentar cap denúncia pel suposat robatori. En la mateixa línia, quan aquest es va comprar un altre telèfon, el fill d'Isak Andic no va recuperar les converses antigues a l'aplicació de WhatsApp, segons va avançar El Periódico.
Investiguen la terapeuta de la família Andic
D'altra banda, segons va avançar aquest dimecres El País, la jutgessa també estudia la possible implicació de "terceres persones" en la mort del magnat de la moda. Concretament, busca "l'existència d'una tercera persona que directa o indirectament participés en els fets", i cita en particular a J.L., la terapeuta que atenia la família Andic. En aquest sentit, la magistrada sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia.