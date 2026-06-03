La jutgessa investiga la relació de la terapeuta de la família Andic en la mort del fundador de Mango

La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, ha ampliat el focus més enllà del principal acusat, Jonathan Andic, i estudia la possible implicació de "terceres persones" en la mort del magnat de la moda. La jutgessa de Martorell busca "l'existència d'una tercera persona que directa o indirectament participés en els fets", i cita en particular a J.L., la terapeuta que atenia la família Andic. En concret, la magistrada sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia.
En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés El País, la jutgessa busca en el registre de trucades del telèfon que va desaparèixer en un viatge exprés de Jonathan Andic a l'Equador possibles implicacions de terceres persones en el cas. En aquest sentit, la magistrada Raquel Nieto apunta que cal continuar indagant per esclarir si realment el fill del fundador de Mango va tenir alguna implicació en la mort del seu pare o si va haver-hi alguna involucració per part d'altres persones relacionades amb l'entorn de la família Andic. És per aquest motiu, doncs, que la principal assenyalada és la terapeuta de la família.
Malgrat els arguments de la defensa, en aquesta nova interlocutòria, la jutgessa afirma que hi va haver “participació activa, premeditada i preparada” de Jonathan Andic en la mort del pare, que inicialment es va investigar com un simple accident. La principal novetat de la darrera interlocutòria, però, fa referència a possibles implicacions externes. En concret, la jutgessa veu necessari conèixer “els actes que va realitzar” el primogènit, les “trucades” que va fer en el moment dels fets i també “la premeditació de l'acció criminal amb alguna persona”. Tot i que no li dona la condició d'investigada, la resolució cita expressament la necessitat d'indagar “si la psicòloga [J. L.] ha tingut alguna implicació en els fets”.
La fiscal també apunta la psicòloga
L'aparició de la terapeuta en el cas Andic no és nova. En una de les peticions de diligències a la jutgessa, la fiscal del cas, Teresa Yoldi, ja havia demanat que s'examinés “la possible influència en els fets de terceres persones, concretament de la psicòloga J. L”. En els missatges de WhatsApp que han servit per determinar la mala relació que tenien pare i fill, un dels principals indicis amb què treballa la justícia, ja s'apunta a la terapeuta de la família, ja que és el testimoni que va detallar les desavinences familiars, especialment en l'àmbit econòmic, les quals va constatar en les sessions on van participar tots dos.