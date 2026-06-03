Qui és J. L., la terapeuta dels Andic a qui assenyala la jutgessa?

La jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, busca "l'existència d'una tercera persona que, directament o indirectament, participés en els fets", i cita concretament J.L., la terapeuta de la família. És l'última actualització del cas Andic que es despèn de la interlocutòria a la qual ha tingut accés El País, que apunta que la magistrada Raquel Nieto ha ampliat el focus més enllà del principal acusat, Jonathan Andic.
Aquesta via d'investigació no ha aparegut del no res, sinó que respon a una petició de diligències de la fiscal del cas, Teresa Yoldi, que va demanar que s'examinés “la possible influència en els fets de terceres persones, concretament de la psicòloga J. L”. En els missatges de WhatsApp que han servit per determinar la mala relació entre pare i fill, un dels principals indicis amb què treballa la justícia, ja s'apunta a la terapeuta de la família. Ella és el testimoni que va detallar les desavinences familiars, especialment en l'àmbit econòmic, les quals va constatar en les sessions on van participar tots dos.
En concret, la jutgessa sospita que la psicòloga va remar a favor de les pretensions de Jonathan Andic de rebre una "herència en vida", un dels principals mòbils per la mort del pare amb què treballa la justícia. Nieto apunta que cal continuar indagant per esclarir si realment el fill del fundador de Mango va tenir alguna implicació en la mort del seu pare o si va haver-hi alguna involucració per part d'altres persones relacionades amb l'entorn de la família Andic. És per aquest motiu, doncs, que la principal assenyalada és la terapeuta de la família.
Tot i que no li dona la condició d'investigada, la resolució cita expressament la necessitat d'indagar “si la psicòloga [J. L.] ha tingut alguna implicació en els fets”. En concret, la jutgessa veu necessari conèixer “els actes que va realitzar” el primogènit, les “trucades” que va fer en el moment dels fets i també “la premeditació de l'acció criminal amb alguna persona”, però la principal novetat de la darrera interlocutòria fa referència a possibles implicacions externes.
Què passava a les sessions de teràpia d'Isak i Jonathan Andic?
Els missatges de WhatsApp trobats en l'anàlisi del telèfon mòbil de Jonathan Andic i la declaració judicial de la psicòloga J. L. detallen com era el conflicte entre pare i fill per motius econòmics. En les sessions de teràpia conjunta, tal com explica El País, Jonathan Andic va plantejar la necessitat de rebre una herència en vida, la qual cosa xocava directament amb la voluntat d'Isak Andic de constituir una fundació benèfica.
En aquest context, la psicòloga va "incitar" el pare perquè cedís i atorgués l'herència en vida que demanava el fill per tal de protegir la seva relació. La interlocutòria judicial recull que el fundador de Mango s'hi va veure, aleshores, obligat per "continuar tenint relació amb el fill".