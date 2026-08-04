Salut afina la prescripció d'antibiòtics per millorar la «capacitat resolutiva» dels CAP

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha decidit activar una mesura contra l'abundant prescripció d'antibiòtics. Salut ha implantat unes proves ràpides de determinació de la proteïna C reactiva (PCR) en 110 centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya per millorar la prescripció d'antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries agudes. La mesura s'emmarca en l'estratègia per promoure un ús més racional d'aquests medicaments i, de retruc, millorar la "capacitat resolutiva" de l'atenció primària davant l'elevada pressió assistencial de l'estiu.
La prova consisteix en una punxada al dit per extreure'n la sang i analitzar-la. En pocs minuts, el professional disposa d'un resultat que ajuda a valorar la possible gravetat de la infecció i a diferenciar els casos en què els antibiòtics poden ser necessaris d'aquells en què no aporten benefici. A més, millora la comoditat del personal mèdic, ja que l'anàlisi es fa a la mateixa consulta.
L'ICS va iniciar el desplegament dels dispositius l'octubre de 2024 als Equips d'Atenció Primària (EAP), Equips Territorials d'Atenció Pediàtrica (ETAP) i Serveis d'Atenció Continuada Urgent Territorial (ACUT). Paral·lelament, ha format els professionals i ha designat referents clínics per garantir una implantació homogènia del model.
Quines malalties cobreix?
La prova s'utilitza en situacions clíniques concretes. En adults, principalment en casos de bronquitis aguda i exacerbacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) sense determinats signes d'infecció bacteriana. A pediatria, s'ha prioritzat en infants amb febre sense una causa aparent i en casos de sospita de pneumònia o d'altres infeccions respiratòries de vies baixes.
Després de més de 8.000 proves els resultats han estat molt favorables. Només s'han prescrit antibiòtics en el 36,7% dels casos. Aquestes dades, per tant, han reforçat el valor de la prova per ajustar millor els tractaments a la situació clínica de cada pacient i evitar l'ús innecessari d'antibiòtics.