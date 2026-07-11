Livo, l'app que revoluciona els recursos humans dels hospitals: model «rider» o empoderament dels metges?

Els metges catalans, sobretot els més joves, no estan disposats a "sostenir el sistema sanitari amb el sobreesforç", com remarquen des del sindicat majoritari Metges de Catalunya, en peu de guerra amb el Departament de Salut per aquesta qüestió. Com a mínim, no amb les condicions que imposen els convenis públic i concertat, en què no poden escollir quan fan les guàrdies voluntàries i les hores extres, i les cobren, en alguns casos, fins i tot a un preu inferior al de l'hora ordinària de treball. En aquest context, ha sorgit Livo, una iniciativa privada en forma d'aplicació mòbil que vol revolucionar els recursos humans dels hospitals i empoderar els professionals, però que preocupa els sindicats per les implicacions en la qualitat assistencial i perquè "suposa la privatització de la gestió del personal".
Concretament, Livo és una app que fa d'intermediària entre els centres de salut -CAPS, clíniques, residències i hospitals públics, concertats i privats- i els professionals sanitaris per cobrir torns, i que funciona a Catalunya i ara també a la Comunitat de Madrid. En un primer moment, estava disponible per a les infermeres i, posteriorment, va incorporar els TCAEs (auxiliars d'infermeria), però el novembre de 2025 va fer el salt amb els metges, la qual cosa va suposar un canvi de paradigma. Edgar Cortés es va posar al capdavant de la direcció mèdica de Livo, un nou rol per fer front a la major responsabilitat civil i legal d'aquesta categoria. "Em jugo la meva reputació professional amb cada adjudicació i per això puc assegurar que totes són molt personalitzades", diu a Nació.
El portaveu de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, no s'atreveix a condemnar "mesures que els companys perceben com a beneficioses", però expressa preocupació per les implicacions d'importar el model "rider" de Glovo al sector sanitari i de privatitzar la gestió del personal, així com per l'efecte que pot tenir en la qualitat i la continuïtat de l'atenció mèdica. "Defensem que la sanitat ha de ser pública i que el responsable de gestionar-la ha de ser l'Administració", assenyala Lleonart, que afirma que el Departament de Salut és culpable del fet que alternatives com Livo els semblin atractives als metges.
Com funciona Livo i per què és polèmica?
Cal pensar en Livo com una plataforma digital en què els centres sanitaris poden penjar ofertes per cobrir torns, amb les condicions i el perfil professional requerit. Al seu torn, els metges -també les infermeres i TCAEs- que s'hi hagin registrat, poden aplicar a les ofertes que considerin interessants. L'aplicació tria el candidat més adient i Cortés fa de filtre definitiu abans d'adjudicar la plaça. "No som una ETT (empresa de treball temporal), nosaltres no contractem ningú", subratlla el director mèdic.
Marc Notó, metge intensivista de l'Hospital Taulí de Sabadell i usuari de Livo, explica que el procediment d'adjudicació és "molt àgil". El metge es registra a l'app i puja la documentació requerida, amb els títols i acreditacions professionals corresponents. Quan ja han estat validats, cal seleccionar els horaris i les zones on es vol treballar, i apareixen les ofertes disponibles. En cas de guanyar-ne una, Livo acompanya el professional fins a la incorporació al lloc de treball i, un cop cobert el torn, li abona el sou amb una transferència única el dia 15 de cada mes.
Metges de Catalunya avisen que el sorgiment d'aquestes iniciatives és un "gran senyal d'alarma" i tem que sigui un nou pas cap a la privatització de la gestió de la sanitat. "Molts hospitals públics tenen externalitzats els recursos humans amb Livo", afirma, mentre que des de Salut defensen que la gestió del personal depèn de les entitats proveïdores del sistema de salut. "Salut no contracta", reiteren. Livo, per la seva banda, ha rebutjat compartir dades sobre el nombre de clients i la seva facturació.
El punt més polèmic és l'efecte que aquest model pot tenir en la qualitat assistencial, ja que els professionals s'incorporen a un hospital i en marxen d'un dia per l'altre, sense temps per conèixer bé els protocols i sense la possibilitat d'oferir continuïtat en el tractament dels pacients. "Un hospital de primer nivell no funciona de la mateixa manera que un de comarcal sense els mateixos recursos i especialistes", explica Lleonart. Per això, des de Livo afirmen que no són aptes per a totes les especialitats mèdiques. "Podem cobrir perfectament aquelles en què no hi ha una continuïtat assistencial, com les urgències i les UCI", diu Cortés. Sigui com sigui, Lleonart rebla que l'existència de Livo constata el "fracàs" de la gestió de l'Administració, que és "incapaç" de retenir el talent, que acaba fitxant per empreses privades per acabar treballat al mateix sistema.
Quines condicions ofereix Livo?
Cortés subratlla que Livo "mai rebenta ni el funcionament ni les condicions laborals" dels centres amb els que treballa. Assegura que, quan reben una oferta, comproven si el sou coincideix amb el de la plantilla amb contracte fix. Si és inferior, obliguen l'hospital a igualar-lo o rebutgen publicar-la a l'aplicació. I, si és superior, demanen al centre que abans ofereixi aquestes condicions als seus treballadors.
Les fonts consultades per Nació confirmen que no hi ha una gran diferència salarial, però assenyalen que la clau està en la fiscalitat. Com que les hores extres als hospitals s'acumulen en el sou base, se'ls aplica una retenció de l'IRPF molt alta, fet que fa que molts metges sentin que "treballen gratis" a partir d'un cert punt. Livo, en canvi, permet als metges seleccionar el tram d'IRPF que volen tributar. Un tram que, si correspon, es corregeix amb la declaració de la renda.
Amb tot, Notó, que està en la trentena d'edat, lamenta que la carrera mèdica al sector públic ofereix un marge de creixement salarial "limitat" i que l'única manera de marcar la diferència pel que fa al sou és amb guàrdies de moltes hores i en franges que compliquen la conciliació. Si bé, amb el model de Livo, que s'inspira en l'anglosaxó d'"hora treballada-hora cobrada", celebra que té el control del seu temps.
Aquí, Metges de Catalunya té una altra crítica: amb aquest model, no es respecta el temps obligatori de descans dels treballadors. Si bé, com passen a ser pluriocupats, la llei no contempla una regulació d'aquest període mínim sense treballar, com sí que ho fa quan es treballa en una única empresa. "Els metges ens veiem obligats a escollir entre el model de coacció professional que ofereix Salut o el model rider i de pluriocupació", lamenta Lleonart.