Sánchez usarà «tots els recursos» de l'Estat per evitar una nova «violació de la integritat territorial»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat la "violació de la integritat territorial d'Espanya" davant l'entrada massiva de migrants a l'Estat des del Marroc. Sánchez ha assegurat en una atenció als mitjans des de Ceuta que usarà "tots els recursos per a garantir la seguretat dels ciutadans" per evitar qualsevol "atac" i "violació". El president ha atribuït l'entrada de les 60.000 persones que ahir van travessar la frontera amb Ceuta a les "màfies que trafiquen amb éssers humans", que ha "rebutjat" i "denunciat" rotundament.
En aquest sentit, Sánchez ha dit que coincideix amb el Marroc que hi ha hagut una "lectura interessada" de la sentència del Tribunal Suprem del passat 8 de juliol sobre censurar la repatriació dels migrants que arribin a l'Estat nedant. Per això, ha manifestat "cooperació i col·laboració absoluta perquè Ceuta recuperi la normalitat el més aviat possible". "Tota Espanya està amb ells", ha dit als ceutins. L'objectiu, ha explicat, és garantir el retorn dels migrants que han accedit a territori espanyol.
Entre les mesures anunciades per aconseguir-ho, ha anunciat un desplegament de policies i militars, i la instal·lació de boies a l'espigó "per crear una barrera física" que en faciliti el retorn. L'executiu de Sánchez ja havia reforçat la seguretat a Ceuta amb el desplegament de l'exèrcit i el tancament de la frontera de Melilla.
Segons ha explicat, “ja s’està produint la sortida de molts d’aquests migrants”. El cap de l’executiu espanyol també ha anunciat una reunió de la Comissió d’Asil aquest divendres per materialitzar ràpidament els “expedients d’expulsió” de les persones que han arribat irregularment a Espanya. A més, ha explicat que s’avisarà els migrants que hi ha per tot Ceuta que les fronteres estan obertes perquè tornin “voluntàriament”.
"La política migratòria és central"
D'altra banda, Sánchez ha tret pit de la "reducció sistemàtica dels fluxos migratoris" dels últims anys, que ha atribuït als "recursos" destinats per l'Estat. "La política migratòria és central entre les polítiques del govern d’Espanya. L’hem aixecada amb esforç, recursos i molta cooperació amb els països de trànsit i d’origen”, ha avisat.
Amb tot, Sánchez ha reiterat el seu rebuig a l'entrada de desenes de milers de migrants a Ceuta, que assegura que exigeix "una de les condemnes més rotundes", i ha promès que l’Estat farà servir tots els seus mecanismes i recursos per garantir la “seguretat i la convivència” a la zona.