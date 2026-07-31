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Els llamps provoquen cinc incendis al Pirineu

Societat

  • Els Bombers treballen en diversos focs de llamp al nord de Catalunya -

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Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 12:09
Actualitzat el 31 de juliol de 2026 a les 12:26

Els Bombers de la Generalitat treballen simultàniament en diversos focs de vegetació provocats per llamps aquest divendres al matí en diferents punts del Pirineu i el Prepirineu. En concret, les tempestes de les últimes hores han provocat incendis a les comarques del Solsonès, el Berguedà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà.

El foc més important és el de Navès, a la zona de la Vall d'Ora (Solsonès), on treballen vuit dotacions, dos helicòpters i efectius del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF). També s'actua en un foc a Borredà (Berguedà), amb quatre dotacions i un equip del GRAF helitransportat; a Senet (Alta Ribagorça), amb dues dotacions i un helicòpter; a Abella de la Conca (Pallars Jussà), amb dues dotacions; i a Llimiana (Pallars Jussà), amb una dotació.

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