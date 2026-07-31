Els llamps provoquen cinc incendis al Pirineu

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEls Bombers de la Generalitat treballen simultàniament en diversos focs de vegetació provocats per llamps aquest divendres al matí en diferents punts del Pirineu i el Prepirineu. En concret, les tempestes de les últimes hores han provocat incendis a les comarques del Solsonès, el Berguedà, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà.\r\n\r\n\r\nA l'incendi del Berguedà, entre Borredà, Vilada i la Quar, treballem amb 4🚒 i 1🚁. L'incendi és a una zona de difícil accés, hem helitransportat personal #GRAF i hem arribat per terra a través d'un corriol. Treballem amb eines manuals#bomberscat https://t.co/MunvpJppxM pic.twitter.com/6LXo18MtnP\r\n— Bombers (@bomberscat) July 31, 2026\r\n\r\n\r\nEl foc més important és el de Navès, a la zona de la Vall d'Ora (Solsonès), on treballen vuit dotacions, dos helicòpters i efectius del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF). També s'actua en un foc a Borredà (Berguedà), amb quatre dotacions i un equip del GRAF helitransportat; a Senet (Alta Ribagorça), amb dues dotacions i un helicòpter; a Abella de la Conca (Pallars Jussà), amb dues dotacions; i a Llimiana (Pallars Jussà), amb una dotació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nANÀLISI\r\n\r\nCrisi climàtica o «netejar boscos»? La falsa dicotomia per explicar els megaincendis Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t