Trump anuncia un acord per al «desarmament total» de Hamàs i la retirada de l'exèrcit d'Israel de Gaza

Donald Trump ha anunciat la matinada d'aquest divendres (hora catalana) un acord per al "desarmament total" de Hamàs i "altres grups armats" a Gaza, així com per a la retirada de les forces israelianes de la Franja. El president dels Estats Units ho ha emmarcat en la Junta de Pau que va impulsar per trobar una sortida negociada al conflicte, mentre que fonts anònimes del Moviment de Resistència Islàmica confirmen a diversos mitjans de la zona que han arribat a una entesa.
"Avui, la Junta de Pau ha aconseguit un acord històric per al desarmament total de Hamàs i de la resta de grups armats de Gaza", ha informat Trump en un missatge en xarxes socials en què ha reivindicat aquest com un "pas monumental cap a una pau i una seguretat duradores". En virtut d'aquest acord, ha ressaltat que Gaza passarà a estar governada per un "nou govern palestí" que estarà "al servei del seu poble" i que, alhora, "col·laborarà estretament amb la Junta de Pau".
Segons Trump, l'acord s'executarà en diverses fases "curosament estructurades", de manera que, quan es completi el desarmament, les forces israelianes "es retiraran" i la Força d'Estabilització Internacional col·laborarà amb una nova força policial palestina per garantir la seguretat a Gaza. La decisió arriba després que el director general de la Junta de Pau per a Gaza, el diplomàtic búlgar Nickolai Mladenov, hagi confirmat que el govern d'Israel ha donat llum verda a l'entrada de la Força Internacional d'Estabilització a la Franja.
"Hem aconseguit avenços històrics i encara queda molta feina per fer", ha destacat l'inquilí de la Casa Blanca tot agraint a Egipte, Qatar i Turquia els "importants esforços" com a mediadors. Tanmateix, Trump ha advertit que "no es permetrà que l'amenaça es reconstrueixi", al·ludint als atacs de Hamàs del 7 d'octubre del 2023, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el balanç oficial.
Fonts de Hamàs confirmen un acord
Minuts després de l'anunci del president estatunidenc, membres de Hamàs han afirmat que "s'ha aconseguit un acord amb Israel", segons declaracions recollides pel diari Filastin, vinculat a la milícia palestina. Va ser aquest mateix dimarts quan Hamàs, que controla les autoritats de la Franja de Gaza, va confirmar que havia enviat una delegació al Caire, capital d'Egipte, per reunir-se amb els equips negociadors egipci, qatarià i turc, i abordar així la segona fase del pla de Trump per al futur de l'enclavament palestí.