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Meloni amenaça de tancar l'espai Schengen després de l'entrada en tromba de migrants a Ceuta

Internacional

  • La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, durant una atenció als mitjans a Brussel·les -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 22:00
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 22:05

La presidenta de la república d'Itàlia, Giorgia Meloni, no descarta tancar l'espai Schengen amb Espanya per "l'amenaça" de la immigració "clandestina fora de control" que demostra, a parer seu, la crisi migratòria que viu Ceuta. Meloni ha explicat a X que Itàlia "no es quedarà de braços plegats" i que el país està preparat per "intervenir també amb instruments extraordinaris per defensar les fronteres i la seguretat dels ciutadans".

El ministre d'Exteriors italià i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, s'ha mostrat també "favorable" al tancament de l'espai Schengen i ha afirmat que "la immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional": "Les imatges que arriben de Ceuta demostren que la decisió del govern de Madrid de donar la ciutadania espanyola, per tant, europea, a més de 500.000 immigrants irregulars és profundament errònia i incentiva el tràfic de persones humanes", ha afegit Tajani.

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