Meloni amenaça de tancar l'espai Schengen després de l'entrada en tromba de migrants a Ceuta

La presidenta de la república d'Itàlia, Giorgia Meloni, no descarta tancar l'espai Schengen amb Espanya per "l'amenaça" de la immigració "clandestina fora de control" que demostra, a parer seu, la crisi migratòria que viu Ceuta. Meloni ha explicat a X que Itàlia "no es quedarà de braços plegats" i que el país està preparat per "intervenir també amb instruments extraordinaris per defensar les fronteres i la seguretat dels ciutadans".\r\n\r\nEl ministre d'Exteriors italià i expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, s'ha mostrat també "favorable" al tancament de l'espai Schengen i ha afirmat que "la immigració irregular i incontrolada representa un perill per a la seguretat nacional": "Les imatges que arriben de Ceuta demostren que la decisió del govern de Madrid de donar la ciutadania espanyola, per tant, europea, a més de 500.000 immigrants irregulars és profundament errònia i incentiva el tràfic de persones humanes", ha afegit Tajani.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEspanya mobilitza l'exèrcit després d'acordar amb el Marroc el retorn dels migrants que han entrat en tromba a Ceuta Gerard Mira\r\n\r\n