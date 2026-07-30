Almenys 28 morts per un terratrèmol de magnitud 7,1 al Japó

Almenys 28 persones han mort després que un terratrèmol de magnitud 7,1 sacsegés l'illa japonesa Kyushu aquest passat dimarts a primera hora. Si bé l'últim balanç de víctimes mortals era de 13, el principal portaveu del govern del Japó, Minoru Kihara, ha anunciat aquest dijous que la xifra s'eleva ara fins a 28. Així ho recull la cadena de televisió japonesa NHK.
En concret, el terratrèmol es va registrar a les 16.27 h, hora local (9.27 h, hora catalana), d'aquest dimarts, amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat sota la prefectura de Kumamoto, segons informa l'agència meteorològica japonesa (JMA). L'agència va emetre una alerta de tsunami, però la va retirar poc després. Pel que fa al terratrèmol, aquest va assolir el nivell màxim de l'escala sísmica japonesa, de 7 graus.
Des d'un primer moment, els esforços dels rescatistes es van concentrar en el centre comercial AEON de la ciutat de Kashima, que es va esfondrar i on es va produir una explosió just després de produir-se el terratrèmol. D'altra banda, altres de les víctimes estaven en una fàbrica de paper de la ciutat de Yatsushiro, on diverses xemeneies van patir greus danys, segons ha informat la prefectura de Kumamoto d'acord amb informacions recollides per l'agència de notícies Kyodo.
Tot i que la xifra de morts de moment és de 28, els efectius d'emergències encara busquen supervivents, sobretot al centre comercial on es va produir l'explosió. Kyodo també afegeix que, fins al moment, "més de 10.000 persones" romanen en centres d'evacuació.