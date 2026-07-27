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Netanyahu viatja als EUA per reunir-se amb Trump a la Casa Blanca malgrat l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional

Internacional

  • El president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, durant una reunió recent a la Casa Blanca a finals de setembre

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 15:16
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 15:17

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, viatjarà aquest dilluns als Estats Units (EUA) en una visita oficial en la qual té previst reunir-se amb el president nord-americà, Donald Trump, malgrat l'ordre d'arrest emesa pel Tribunal Penal Internacional (TPI) en contra seu.

Segons fonts pròximes a l'afer, la visita té lloc seguint la invitació de Trump, i està previst que tots dos abordin qüestions de "rellevància i preocupació" per a tots dos països. La trobada tindrà lloc dimarts, data en la qual Netanyahu també té previst assistir al funeral del senador Lindsey Graham, segons informacions recollides pel diari The Times of Israel.

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