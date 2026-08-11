Illa expressa tot el «suport i solidaritat» de Catalunya amb Colòmbia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el "suport i la solidaritat" de Catalunya amb Colòmbia arran del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa un balanç provisional de més de 132 morts. En un missatge a X, Illa ha afirmat que està en contacte amb la delegació del Govern als Estats Andins i el Ministeri d'Afers Exteriors per seguir de prop la situació dels catalans residents a Colòmbia i de qualsevol afectació.\r\n\r\nEn paral·lel, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha expressat "l'escalf i la solidaritat" amb el poble colombià. "El nostre pensament està amb les víctimes, les seves famílies i totes les persones afectades. Espanya està amb Colòmbia en aquests moments tan difícils", ha assegurat Sánchez. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha detallat que l'ambaixada espanyola a Colòmbia, el Consolat General d'Espanya a Bogotà i la unitat d'emergència del Ministeri d'Afers Exteriors estan mobilitzats per ajudar els espanyols al país, i ha posat a disposició dos telèfons d'emergència.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nUn terratrèmol de magnitud 7,4 deixa més de 111 morts a Colòmbia\r\n\r\n