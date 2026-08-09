Netanyahu rebutja el pla de Trump per a Gaza i descarta retirar l’exèrcit

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha rebutjat aquest diumenge el pla de 15 punts per a Gaza anunciat per Donald Trump a finals de juliol i ha assegurat que les tropes israelianes es mantindran a la Franja "fins que Hamàs estigui totalment desarmat". Netanyahu ha admès que manté converses amb Washington, però ha remarcat que algunes de les propostes nord-americanes són "inacceptables" per a Israel.\r\n\r\nEl pla preveia el desarmament complet de Hamàs i dels altres grups armats de Gaza, però la milícia palestina condiciona aquesta mesura a la retirada de les forces israelianes de la Franja. Netanyahu ha insistit que Israel exigeix un desarmament "genuí" i ha rebutjat qualsevol retirada mentre Hamàs mantingui les armes.\r\n\r\nNetanyahu també ha advertit que, mentre ell sigui primer ministre, no permetrà la creació d’un estat palestí ni a Gaza ni a Cisjordània. "Ni Fatahstan ni Gazahstan", ha afirmat, alhora que ha defensat que el govern israelià està disposat a mantenir la seva posició fins i tot davant dels seus "millors amics".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa policia fa controls a 67 passatgers de tercers països provinents d’Itàlia a l’aeroport del Prat ACN\r\n\r\n