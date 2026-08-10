Un terratrèmol de magnitud 7,4 deixa més de 110 morts a Colòmbia

Colòmbia ha registrat aquest dilluns un terratrèmol de magnitud de 7,4 amb l'epicentre al municipi de San José del Palmar, al departament de Chocó que es troba a la costa del Pacífic, segons ha informat el Servei Geològic colombià. De moment, i segons xifres dels alcaldes de les ciutats de Pereira, Manizales i Buenaventura -pròximes a l'epicentre- s'han registrat més de 110 morts i 87 ferits. També s'ha informat de 61 edificis esfondrats i 1.575 habitatges afectats parcialment. Sis aeroports del país han suspès les operacions, entre els quals Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago i Buenaventura
El president colombià, Abelardo de la Espriella, que fa tres dies que ocupa el càrrec, ha afirmat que ha assumit el "lideratge" de l'emergència i que s'instal·larà un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats. El terratrèmol s'ha detectat a les 7:34 del matí (hora local) i poc després s'han registrat quatre rèpliques a la mateixa zona, tres de les quals també tenien l'epicentre a San José del Palmar. La quarta ha estat a Sipí, Chocó.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de suport i solidaritat al poble colombià i ha explicat que contacte amb la delegació catalana i el govern estatal per "seguir de prop la situació dels catalans i catalanes residents al país i de qualsevol afectació".
La Direcció General Marítima ha remarcat que, després del sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. "Lideraré aquesta emergència per donar-li solucions a la nostra gent del departament del Chocó, del Eje Cafetero i de les altres zones del país que han estat afectades", ha remarcat De la Espirella a les seves xarxes socials.
L'alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha exposat a Radio Caracol que hi ha "molts ferits" i "moltes edificacions afectades". "És tot molt caòtic, estem intentant recopilar les dades". El sisme també ha afectat edificis a la ciutat de Cali on, segons ha explicat l'alcalde Alejandro Eder, hi ha una vintena d'estructures esfondrades amb persones a dins.
A causa del terratrèmol, s'han suspès les operacions aèries de set aeroports colombians, segons ha informat Aeronàutica Civil: l'aeroport Internacional Matecaña (Pereira), el de La Nubia (Manizales), l’aeroport El Caraño (Quibdó), l’aeroport d'El Edén (Armenia), el de Santa Ana (Cartago), l’aeroport Gerardo Tobar López (Buenaventura) i l'aeroport Alfonso Bonilla Aragón (Cali).