Brussel·les mobilitza els satèl·lits de Copernicus per donar suport a les operacions de rescat a Colòmbia

Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia; segons ha informat a X l'alta representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas. El país va registrar aquest dilluns un terratrèmol de magnitud 7,4, amb epicentre a San José del Palomar (departament de Chocó), que ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits.\r\n\r\nKallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la UE per assistir els ciutadans comunitaris que estan al país. "Estem proporcionant finançament per donar suport a la resposta, inclòs a través de la Creu Roja", ha afegit, després de transmetre el condol al poble colombià.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nIlla expressa tot el «suport i solidaritat» de Catalunya amb Colòmbia ACN\r\n\r\n