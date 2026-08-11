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No hi ha constància de cap català ferit ni mort pel terratrèmol a Colòmbia

Internacional

  • Tasques de rescat al barri El Refugio de Cali després del terratrèmol a Colòmbia -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’agost de 2026 a les 19:41

El Govern ha informat que, de moment, no consta que hi hagi "cap català ferit ni mort" pel terratrèmol a Colòmbia. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres.

Duch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del sisme i els casals li han transmès que no tenen coneixement de catalans afectat pel succés. Les autoritats colombianes han fet arribar una primera petició d'ajuda oficial, que es vehicularà a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID).

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