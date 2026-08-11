No hi ha constància de cap català ferit ni mort pel terratrèmol a Colòmbia

El Govern ha informat que, de moment, no consta que hi hagi "cap català ferit ni mort" pel terratrèmol a Colòmbia. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres.\r\n\r\nDuch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del sisme i els casals li han transmès que no tenen coneixement de catalans afectat pel succés. Les autoritats colombianes han fet arribar una primera petició d'ajuda oficial, que es vehicularà a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nBrussel·les mobilitza els satèl·lits de Copernicus per donar suport a les operacions de rescat a Colòmbia ACN\r\n\r\n