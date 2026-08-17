Un ministre israelià recomana assassinats diaris i «selectius» a Gaza

El guerra al Pròxim Orient no ha acabat. El ministre de seguretat d'Israel, Itamar Ben Gvir, ha recomanat posar en marxa una quota diària de "entre trenta i quaranta assassinats" de palestins a la Franja de Gaza cada dia fins assolir els objectius del govern de Netanyahu. El ministra ultranacionalista ho defensa com una operació "selectiva" per determinar si el poble palestí és una "amenaça".\r\n\r\nLes paraules del ministre israelià han generat la indignació de totes les organitzacions internacionals, que recorden que aquesta mena d'accions són il·legals i que, sovint, la població innocent acaba patint les conseqüències d'aquestes operacions selectives. De fet, al llarg de la guerra ja s'ha vist en diversos ocasions.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\n\r\nANÀLISI\r\n\r\nUna alternativa per Netanyahu a Israel Roger Rosich\r\n\r\n