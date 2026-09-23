Trump i Delcy Rodríguez es reuneixen per «enfortir les relacions bilaterals»

El president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, han compartit una reunió bilateral per explorar un enfortiment de les relacions entre ambdós països i l'avenç d'una "agenda de cooperació" en àrees com energia, mineria i seguretat, tal com ho ha anunciat Rodríguez en un missatge a la xarxa social X.\r\n\r\nAmb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, retingut en una presó federal a Nova York a l'espera de judici, la mandatària veneçolana continua estrenyent les relacions amb els Estats Units i obrint-li la porta a les explotacions de petroli al país. Això, en plena crisi per la guerra amb l'Iran, l'encariment del cru a escala mundial i les creixents tensions de l'OTAN amb Rússia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRàdio\r\n«El matí de Catalunya Ràdio» farà un gran desplegament per cobrir les «midterm» dels Estats Units Víctor Rodrigo\r\n\r\n