23 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Trump i Delcy Rodríguez es reuneixen per «enfortir les relacions bilaterals»

Internacional

  • Delcy Rodríguez i Donald Trump, en la reunió bilateral -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 09:20
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 09:21

El president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, han compartit una reunió bilateral per explorar un enfortiment de les relacions entre ambdós països i l'avenç d'una "agenda de cooperació" en àrees com energia, mineria i seguretat, tal com ho ha anunciat Rodríguez en un missatge a la xarxa social X.

Amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, retingut en una presó federal a Nova York a l'espera de judici, la mandatària veneçolana continua estrenyent les relacions amb els Estats Units i obrint-li la porta a les explotacions de petroli al país. Això, en plena crisi per la guerra amb l'Iran, l'encariment del cru a escala mundial i les creixents tensions de l'OTAN amb Rússia.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar