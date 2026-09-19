Trump acorda amb Dinamarca el «control permanent» de la seguretat de Groenlàndia

El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb "el control permanent de la seguretat, i de totes les altres necessitats" de l'illa. Ho ha fet en un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que "cap adversari dels EUA podrà mai establir una base militar" al territori danès sense permís de Washington.
L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhaguen. En un comunicat, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però no ha concretat els detalls explicats per Trump, i ha expressat que l'illa continuarà sota sobirania danesa.
En el seu anunci, el dirigent nord-americà ha explicat que el seu país tindrà la capacitat de "fer el que sigui necessari a l'illa danesa per assegurar i defensar la seguretat de Groenlàndia i dels EUA". A més, ha afegit, els seus països rivals no hi podran fer "inversions" sense el vistiplau de la Casa Blanca. Segons ell, l'acord és "de per vida", i que "immediatament" iniciaran el procés de desenvolupar una gran presència militar al territori.
Trump ha emfatitzat que durant més de 100 anys, cap antecessor seu "no havia estat capaç per fer res", malgrat que un acord entre els EUA i Dinamarca vigent des del 1951 ja dona permís a les autoritats nord-americanes per estacionar tropes a Groenlàndia.
En un comunicat posterior, Mette Frederiksen confirma un acord entre les tres parts que "enforteix la seguretat comuna a l'Àrtic i l'Atlàntic Nord i que, en conseqüència, és beneficiós també per Europa i l'OTAN". Alhora, ha dit, el document "reconeix la sobirania i la integritat territorial del Regne i el dret a l'autodeterminació del poble groenlandès". El primer ministre de l'illa, Jens-Frederik Nielsen, ha afegit que l'acord "enfortirà la seguretat de Groenlàndia, Dinamarca i els EUA", per bé que reconeix els interessos del territori.