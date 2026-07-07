Trump incendia la cimera de l'OTAN: hi torna amb Groenlàndia i amenaça amb retirar les tropes d'Europa

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estatunidenques d'Europa. "Groenlànda hauria d'estar sota el control dels Estats Units, i no de Dinamarca", ha dit en una roda de premsa abans de l'inici de la cimera de l'OTAN que se celebra a Ankara, a Turquia. Trump, que ha comparegut juntament amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha criticat que el govern de Mette Frederiksen "no fa prou" per reforçar la seguretat de l'illa. "No hi destina els diners necessaris. Groenlàndia és estratègicament molt important per als Estats Units, i està envoltada de vaixells xinesos i russos", ha avisat.
"La meva relació amb l'OTAN està condicionada per Groenlàndia, perquè Dinamarca no fa prou per protegir-la", ha afirmat. Trump ha dit que "sempre" ha pensat i "continua pensant" que Groenlàndia hauria d'estar sota control dels Estats Units i no de Dinamarca i ha titllat "d'error" l'oposició del govern danès a cedir el control de l'illa. "Quan els danesos s'hi van oposar, malgrat tots els diners que els hem destinat per ajudar-los davant Rússia -uns diners que, de fet, no tindríem cap obligació de gastar-, vaig considerar que era un error", ha afirmat.
En la roda de premsa abans de l'inici de la cimera, Trump ha amenaçat també de retirar "totes les tropes estatunidenques d'Europa" perquè "Europa és avui un lloc molt diferent del que era fa vint anys". "Ha canviat molt. I els europeus haurien d'anar amb molt de compte amb dues qüestions: la immigració i l'energia. Si no gestionen bé aquests dos àmbits, aviat ja no tindran l'Europa que coneixem", ha apuntat.
Decepció amb l'OTAN
El líder dels Estats Units també ha subratllat la seva "decepció" amb els aliats de l'OTAN per la inversió en defensa i el rebuig a donar suport a l'atac contra l'Iran. "He estat molt decebut amb l'OTAN. Els Estats Units han invertit bilions de dòlars per protegir els països europeus, especialment davant Rússia. Em sembla bé, però també esperava que, quan nosaltres necessitéssim ajuda, els aliats hi fossin", ha dit Trump en referència al rebuig de molts aliats a donar suport i ajudar en la campanya militar a l'Iran.
"El Regne Unit va dir que ens ajudaria un cop s'acabés la guerra. Jo vaig respondre que no necessitàvem aquesta mena d'ajuda. En realitat estava posant a prova els aliats per veure si estarien al nostre costat, perquè sempre he dit que nosaltres hi som per a ells, però no tenia clar que ells hi fossin per a nosaltres. Itàlia, Alemanya i França van rebutjar donar-nos suport. Per això em preguntava per què gastem centenars de milers de milions de dòlars si després no hi són quan els necessitem", ha qüestionat.
El president dels Estats Units ha dit també que ha assistit a la cimera de l'OTAN a la capital turca per respecte a Erdogan. "Sincerament, si -la cimera- no s'hagués celebrat a Truquia, on el meu amic és un líder molt fort, és possible que no hauria assistit", ha admès. "Com tothom sap, som grans amics. És una qüestió de química, i aquesta química ha funcionat des del primer moment", ha apuntat Trump, que ha insistit que el dirigent turc "és un gran líder i un líder respectat arreu del món". "Des del primer moment hem tingut molt bona sintonia i una relació molt especial", ha assenyalat.