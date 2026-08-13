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Mor un ciutadà espanyol en el terratrèmol de Colòmbia

Internacional

  • Tasques de rescat al barri El Refugio de Cali després del terratrèmol de Colòmbia -

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Publicat el 13 d’agost de 2026 a les 13:11

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat durant el terratrèmol de magnitud 7,4 que aquest dilluns va sacsejar Colòmbia. Albares també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros.

"Inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament, i suport pel personal sanitari", ha afirmat. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat aquesta nit que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.494 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades pel sisme.

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