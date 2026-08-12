Indignació dels usuaris de Rodalies per la manca de previsió i el nou col·lapse la tarda de l'eclipsi

Indignació de desenes d'usuaris de Rodalies per un nou col·lapse a la xarxa ferroviària. Els nous problemes s'han produït durant la tarda del gran esdeveniment de l'eclipsi, hores abans que es produís el fenomen astronòmic. Les estacions de Sants i les de Tarragona, entre altres -les que connectaven la capital amb el sud del país- han estat les més afectades per aquestes noves incidències.
Molts usuaris han trobat una sortida a l'hora de verbalitzar les seves queixes a les xarxes socials. El compte oficial de Rodalies ha estat hores responent les protestes dels ciutadans, que mostraven imatges i vídeos de combois aturats, plens de gom a gom i amb les portes tancades. Molts han denunciat que no rebien informació, que han estat hores tancats a dins i que alguns trens ni tan sols tenien climatització en ple agost.
Diversos comptes d'X que recopilen incidències i problemàtiques a la xarxa de Rodalies i de Renfe, que afecten a Catalunya, han mostrat moltes d'aquestes imatges i vídeos a les xarxes socials. El compte Incidències a l'R2 Sud i Regionals Sud ha denunciat també la manca de previsió per part de la xarxa ferroviària i l'administració.
Una de les línies afectades és l'R16, que arriba fins a les Terres de l'Ebre i passa per Tarragona. Centenars de persones volien desplaçar-se fins a aquesta zona sud del país per tal de poder veure l'eclipsi total des d'una zona on no hi hagués cap mena de problema. L'operadora assegura que ha gestionat els moments d'aglomeracions amb el personal d'estació, Mossos i amb avisos per megafonia i pantalles. Diversos usuaris, però, han dit el contrari a través de les xarxes.
Fonts de Renfe han assegurat a l’ACN que aquest dimecres s’han reforçat els trens "intentant que circulin tots en doble composició els que van cap al sud". De tornada, s’ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi que sortirà de Tortosa a les 21.56 h i amb destí a l’Estació de França de Barcelona, i que pararà a totes les estacions fins a Sant Vicenç de Calders, i també a Vilanova i la Geltrú.