La Cambra de Representants dels Estats Units insta Trump a retirar les tropes de la guerra de l'Iran

La Cambra de Representants dels Estats Units, amb el suport majoritari de l'oposició demòcrata i de set parlamentaris republicans, ha aprovat una resolució que insta Donald Trump a retirar a les Forces Armades nord-americanes de la guerra a l'Iran. És la tercera vegada que la cambra aprova un text similar basat en la llei de poders de guerra.
"S'ordena al president, de conformitat amb la secció 5(c) de la resolució sobre poders de guerra, que retiri a les Forces Armades dels Estats Units de les hostilitats amb l'Iran", rebla el document aprovat. El text ha comptat amb el suport de 220 representants, inclosos set republicans: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pennsilvània), Warren Davidson (Ohio), Tom Barrett (Michigan), Mariannette Miller-Meeks (Iowa), Zach Nunn (Iowa) i Nancy Mace (Carolina del Sud). Els tres últims havien votat "no" en l'última votació.
"No donaré suport a una altra guerra de durada indefinida", ha manifestat Nunn en una publicació en xarxes després de la sessió. En el comunicat, ha defensat que es pot defensar els nord-americans, exercir pressió sobre l'Iran i buscar la pau, "alhora que ens assegurem que el congrés compleixi amb la seva responsabilitat constitucional".
Una guerra "il·legal" sense autorització
Durant el debat previ, el demòcrata de rang més alt al Comitè d'Afers Estrangers de la Cambra, Gregory Meeks, ha argumentat que la cambra no ha autoritzat una guerra amb l'Iran i, això no obstant, la Casa Blanca ha mantingut les tropes en perill, sense una declaració de guerra, sense autorització del congrés i "sense cap pla sobre com guanyar o posar fi al conflicte bèl·lic". Així, ha denunciat que es tracta d'una guerra il·legal que viola la constitució i suposa un cost en forma de vides estatunidenques.
Concretament, la guerra a l'Iran ha comportat 19 militars morts i més de 750 ferits, com també desplegaments de tropes perllongats i "milers de milions de dòlars" en despeses addicionals, ha afegit. A més, Meeks ha denunciat que la "mala gestió" d'aquesta guerra per part de Trump ha "perjudicat" la capacitat dels Estats Units per preparar-se davant de futures amenaces.