Un avió en direcció a Israel aterra d'emergència després que el copilot hagi apunyalat el pilot

Un avió que feia el trajecte entre Dubai (Emirats Àrabs Units) i Tel-Aviv (Israel) va haver de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita després que el copilot apunyalés el pilot i intentés segrestar la nau, tal com ho han confirmat la companyia Flydubai i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Les primeres informacions expliquen que els passatgers van aconseguir reduir l'agressor i el govern d'Israel investiga el cas com un intent d'atemptat jihadista, tot i que les autoritats dels EAU i la companyia demanen prudència i no afirmen que el copilot volgués fer caure l'aeronau.
Netanyahu ha qualificat els fets d'"incident de seguretat molt greu" i ha donat les gràcies a les persones que "van evitar un enorme desastre", entre ells diversos membres de la tripulació i un passatger israelià amb qui ha pogut parlar sobre el que va passar. "En acostar-se a l'Israel, un dels pilots va apunyalar l'altre i va intentar estavellar l'avió. He parlat amb un dels passatgers israelians i m'ha dit que l'avió va començar a caure en picat", ha relatat en un vídeo difós a través de les xarxes socials.
El primer ministre israelià ha assegurat que aquest passatger va aconseguir irrompre a la cabina de comandament i, juntament amb un altre membre de la tripulació, van neutralitzar l'agressor mentre aquest intentava sabotejar els sistemes de l'aeronau. En aquell moment, un altre tripulant va entrar i va aconseguir estabilitzar l'avió. El pilot ferit ha estat identificat com a Smit Machchhar, de nacionalitat índia. El Ministeri d'Exteriors indi ha confirmat que Machchhar es troba "estable" i continua rebent atenció mèdica a l'hospital de Tabuk on va ser ingressat, mentre l'Ambaixada de l'Índia a Riad i el Consolat a Yeda segueixen el seu estat de salut.
Tots els passatgers han estat evacuats de la zona de perill, mentre que el pilot implicat ha estat detingut i està sent interrogat. Si bé, Netanyahu ha donat instruccions als serveis de seguretat d'Israel perquè es mantinguin alerta davant de possibles noves amenaces.
El passatger relata com va ser l'atac
Netanyahu ha rebut el passatger israelià que va ajudar a reduir el presumpte atacant. S'han trobat a l'aeroport internacional de Ben Gurion. "Vaig veure el terrorista als controls, entre els dos seients de comandament. El vaig agafar, el vaig immobilitzar i el vaig treure fora (de la cabina). Vaig agafar els controls i vaig començar a estirar-los. L'avió es va començar a estabilitzar una mica i llavors el pilot em va dir que ell prendria el control", ha relatat.
Ministres israelians ja parlen de terrorisme
La cautela de Netanyahu en les primeres declaracions contrasta amb la reacció de dos dels ministres més ultradretans del seu govern. Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich, titulars de Seguretat Nacional i Finances, que s'han afanyat a qualificar de "terrorisme" el que ha passat. En aquesta línia s'ha manifestat també el ministre de Defensa, Israel Katz, que ha apuntat que aquest "greu incident" ha estat "un intent d'atemptat gihadista" només frenat per l'"heroisme de diversos passatgers israelians".
Al seu torn, l'ambaixador d'Israel davant les Nacions Unides, Danny Danon, ha retret la falta de reacció del secretari general de l'ONU, António Guterres, a l'incident que ha qualificat de "greu intent d'atemptat". "Condemnar el terrorisme contra els israelians no ha de ser tan complicat", ha etzibat al diplomàtic portuguès a les seves xarxes socials. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Saar, ha abordat els fets amb el seu homòleg emiratià, Abdul·là bin Zayed al-Nahyan, durant una conversa telefònica que ha qualificat de "cordial" i en què l'ha posat al corrent del retorn dels passatgers afectats a Israel.
Els Emirats Àrabs investiguen els fets
L'Autoritat General d'Aviació Civil d'Emirats ha indicat que els seus equips continuen investigant amb les autoritats pertinents el que ha qualificat d'"incident de seguretat" que va patir el vol amb destinació a Tel-Aviv. Així mateix, ha informat que diversos membres de la tripulació han resultat ferits a causa dels moviments de l'aeronau durant el succés, per la qual cosa en arribar a l'aeroport de Tabuk van ser traslladats a un hospital saudita per rebre atenció mèdica. En un comunicat difós per l'agència de notícies emiratià WAM, ha insistit en la seva petició de "no difondre informació no oficial ni anticipar-se a les conclusions de la investigació" els resultats dels quals faran públics.