L’Assemblea General de l’ONU abandona l'auditori durant el discurs de Netanyahu

Gran part dels assistents a l'Assemblea General de l'ONU han abandonat l'auditori quan el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pujat al faristol aquest dijous a Nova York. Desenes de diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i, entre crits, han marxat de la sala. La presidència ha hagut de cridar a l'ordre perquè Netanyahu pogués parlar.
Abans de començar el seu discurs, Netanyahu ha convidat a marxar a qualsevol altre "covard moral" que no hagués sortit encara. Durant la seva intervenció ha negat diversos cops que Israel estigui cometent un genocidi de Gaza: "És la mentida més gran del segle".
D’altra banda, el primer ministre israelià ha reivindicat la presència del "poble jueu" als territoris palestins ocupats. "El 1967, Israel estava envoltat d’enemics que van dir obertament que ens destruirien", ha reblat. Alhora, ha fet una crida a tots els jueus del món perquè "vagin amb el cap ben alt, que n’estiguin orgullosos, que caminin amb confiança i que no es deixin intimidar".
A més, ha felicitat Donald Trump pel seu suport a la guerra de l'Iran, ha criticat Qatar i Turquia, i ha retret a l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani que hagi intentat "silenciar-lo".