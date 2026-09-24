El seguici popular de la Mercè intenta esverar un Collboni satisfet

L'esverament del bestiari tradicional a la plaça de la Mercè a tocar de les dotze del migdia, entre l'àliga, el lleó, la mulassa, el bou, el drac, la víbria, la tarasca i els cavallets cotoners, s'ha acabat assemblant a l'esverament que, hores més tard, protagonitzarien els líders dels grups municipals al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, reaccionant a les enquestes i buscant l'angle des del qual ferir el relat de Jaume Collboni, alcalde de la ciutat i peça més ben situada en el tauler polític del consistori, de cara al 2027. El moment polític, però, tranquil·litza el batlle socialista. Tanmateix, l'acció de govern també porta contrapartides i la passejada de les autoritats pel barri Gòtic s'ha acabat trobant amb una sorpresa: els bibliotecaris en vaga han aparegut per protestar, sense cap gran incident, contra l'absència de solucions al seu conflicte laboral.
La desfilada oficial s'ha celebrat des de la més estricta normalitat, després de la missa a la Basílica de la Mercè. Un Collboni satisfet -una nova enquesta l'ubica com a guanyador de les eleccions- ha caminat des de la plaça de la Mercè fins a la plaça Sant Jaume en un vestit verd fosc, acompanyat des de la primera fila pel president del Parlament, Josep Rull, de blau protocolari, i de la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay, d'un verd lloro. Entremig, algun nen preguntava qui era l'alcalde i alguna mare responia "el que saluda com un rei mag". A tocar de l'entrada a l'Ajuntament, però, una desena de treballadors de les biblioteques de Barcelona han exhibit cartells amb les seves reivindicacions i han clamat que "els diners públics" han d'anar destinats "als serveis públics". L'alcalde, protegit per la Guàrdia Urbana i la seguretat privada, ha pogut passar de llarg.
Les mateixes reclamacions trobarien suport en altres regidors. Els més entregats, els de BComú, que s'han presentat al seguici amb les samarretes de suport a les "biblioteques en lluita" i que durant les declaracions polítiques posteriors han assenyalat, a través del portaveu Marc Serra, que el govern Collboni no es reuneix amb els treballadors "des del juny". També des de Junts Jordi Martí Galbis ha mencionat la vaga dels bibliotecaris i n'ha culpat "un govern incapaç" de posar-hi remei. Al seu torn, des del govern, Xavier Marcè (PSC) ha anunciat que tindran una nova reunió "molt propera" amb els sindicats mobilitzats (Intersindical i CGT) i ha reclamat confiança en les negociacions.
Les crítiques a Collboni, de l'habitatge al turisme
Sobre l'enquesta d'El Periódico que atorga al PSC entre 9 i 10 regidors, mantenint líder destacat a Collboni però recollint una mica menys de suports que l'any passat al mateix sondeig, la portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, Marta Villanueva, ha expressat que "el context internacional també té un impacte sobre la ciutat". Aquesta referència a l'auge de l'extrema dreta i a la dretanització de la política, però, s'ha intentat no mencionar durant la resta de les intervencions dels grups municipals.
La més contundent en aquest sentit ha estat la cap de files d'ERC i segona més ben posicionada a l'enquesta del dia, Elisenda Alamany (6-7 regidors). "Jo no vull dedicar ni un sol segon del meu temps d'estudi i de disseny de política pública a dir que ve el llop. Jo vull parlar de la gent i la gent vol que parlem d'ells", ha resolt, en un discurs amb tints electoralistes en què també ha repassat com el govern del PSC ha anat introduint algunes de les propostes republicanes, des de la llengua fins al turisme. "Costa de trobar una proposta que sigui genuïnament del partit socialista a la ciutat", ha exposat, situant-se com a alternativa de cara al maig del 2027.
En la mateixa línia, Martí Galbis ha criticat que els lemes de l'executiu socialista facin curt a l'hora d'apamar la realitat. "El 'dret a quedar-se' està molt bé com a eslògan, però després no hi ha res més", ha apuntat, alhora que treia ferro al pes d'una enquesta que els vaticina una caiguda rellevant dels regidors (d'11 a 5-6), mentre gran part dels seus votants se n'anirien cap a l'extrema dreta d'Aliança Catalana (5-6) o cap a ERC. De fet, l'habitatge -després dels desnonaments crítics dels darrers dies- ha emergit com un dels temes habituals de debat, aquest dijous, i el govern Collboni ha mantingut un relat compromès, però ha evitat fer concrecions sobre algunes carpetes pendents, com la regulació municipal per limitar els lloguers de temporada o uns nous ajuts al lloguer que Collboni va dir que s'explicarien aquest any.
Des del comuns han lamentat que en aquest darrer tram del mandat s'hagi canviat la voluntat d'apujar el recàrrec turístic a totes les tipologies de visitants, ja que ara ha aparegut l'excepció dels hostels, i ha demanat al PSC que es plantegin compensar-ho fent un increment de la taxa als qui s'allotgin a hotels de cinc estrelles. "Veiem una reducció del recàrrec com una concessió als lobbies turístics i ho veiem com la resposta a una trucada que ha rebut l’alcalde Collboni", ha sentenciat Marc Serra. Tanmateix, ha valorat positivament que la nova enquesta encara mantingui atorgui una possible una majoria absoluta a forces "progressistes". De fet, entre el PSC, ERC, BComú i la CUP obtindrien entre 22 regidors, per la franja baixa dels càlculs, i 26, per la franja alta. Aquesta aritmètica és rellevant perquè la majoria absoluta del pròxim consistori quedarà en 22 regidors.
Mentrestant, Daniel Sirera (PP) ha acusat l'actual equip de govern de protagonitzar "una persecució al comerç" -en contrast amb el pregó d'aquest any-, de ser "una ganga per als delinqüents" i de trepitjar pocs els barris i fer massa viatges internacionals. A més, ha plantejat una paradoxa, assegurant que Collboni promou el barraquisme mentre, alhora, s'ha felicitat per marcar la política del PSC en matèria de desallotjaments dels assentaments: "Cada vegada que hem fet una denúncia formal, el govern municipal ha actuat. Hem aconseguit que cinc assentaments siguin desallotjats".
Així, cada grup marcava les seves prioritats i, mentrestant, l'home que saludava com un rei mag respirava tranquil, endevinant que la fragmentació política deixa molt poques opcions a l'oposició. Tanmateix, encara queden vuit mesos i les enquestes del setembre són terreny poc ferm. Les darreres eleccions municipals ho van demostrar, amb una victòria de Xavier Trias (Junts) poc vaticinada. Encara queda descobrir si la cursa electoral tindrà poques o moltes sorpreses.