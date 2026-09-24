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El PPC finalment sí assistirà a la reunió d’Illa amb els grups parlamentaris per a parlar d’educació

Societat

  • La portaveu parlamentària del PPC, Lorena Roldán, durant un ple al Parlament.

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 14:06

El PPC assistirà finalment a la cimera que reunirà aquest divendres al Palau de la Generalitat al president, Salvador Illa, i la consellera d’Educació, Ester Niubó, amb líders i portaveus dels grups parlamentaris. Inicialment, dilluns passat el secretari general del partit, Juan Fernández, va anunciar que rebutjaven participar de la cimera en considerar-la “un teatre que no va enlloc” i instar Illa a destituir la consellera i complir les sentències lingüístiques.

Dimarts, en canvi, la portaveu del partit, Lorena Roldán, va condicionar la seva participació a l’actitud d’Illa en la compareixença de dimecres per explicar l'error de PISA. Aquest dijous, finalment, el PPC ha informat que hi assistiran sense donar més explicacions al respecte.

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