El PPC finalment sí assistirà a la reunió d’Illa amb els grups parlamentaris per a parlar d’educació

El PPC assistirà finalment a la cimera que reunirà aquest divendres al Palau de la Generalitat al president, Salvador Illa, i la consellera d’Educació, Ester Niubó, amb líders i portaveus dels grups parlamentaris. Inicialment, dilluns passat el secretari general del partit, Juan Fernández, va anunciar que rebutjaven participar de la cimera en considerar-la “un teatre que no va enlloc” i instar Illa a destituir la consellera i complir les sentències lingüístiques.\r\n\r\nDimarts, en canvi, la portaveu del partit, Lorena Roldán, va condicionar la seva participació a l’actitud d’Illa en la compareixença de dimecres per explicar l'error de PISA. Aquest dijous, finalment, el PPC ha informat que hi assistiran sense donar més explicacions al respecte.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nRepensar el model i destituir Niubó: l'oposició no compra les explicacions d'Illa sobre PISA Bernat Surroca Albet\r\n\r\n