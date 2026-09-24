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Uns 462.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona fins a les 11:00h pel pont de la Mercè, un 80% dels previstos

Societat

  • Trànsit dens de vehicles a l'AP-7 a Gelida en sentit sud -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de setembre de 2026 a les 12:00

Un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest dimecres i les 11.00 hores d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Aquests vehicles suposen el 80% dels 580.000 previstos fins a les 15.00 hores d'aquest dijous, quan es donarà per finalitzada l'operació sortida d'aquest pont. Durant el matí, l'AP-7 ha registrat trànsit intens i lent entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès en sentit Girona.

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