No va ser un desnonament més: tempesta política pel cas Maricarmen

Isabel Díaz Ayuso ha carregat contra Catalunya en resposta al desnonament de la veïna de Madrid de 87 anys expulsada del seu pis on vivia des de feia set dècades, la Maricarmen. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha assegurat que "per cada desnonament que hi ha a Madrid se'n produeixen cinc a la Catalunya d'Illa i Sánchez". En una intervenció davant el Cercle d’Empresaris, Ayuso tret ferro de la situació viscuda ahir a la capital estatal i ha dit que aquest "és un dels 25.500 desnonaments que s’executen a Espanya cada any". El colofó és que ha col·locat Catalunya a la diana.
La presidenta també ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i li ha dit que el desnonament s’ha produït "en compliment d’una llei que el seu govern ha tingut vuit anys per modificar". Ayuso ha insistit que Catalunya és la comunitat autònoma on s’executen més desnonaments, seguida d’Andalusia, la Comunitat Valenciana i, "a llarga distància", la Comunitat de Madrid.
Davant els empresaris, la presidenta madrilenya ha volgut treure pit de la situació al seu territori. "Fixeu-vos quina incoherència (...) per cada desnonament a Madrid n’hi ha 5 a la Catalunya per haver comprat voluntats que després no funcionen", ha criticat. Ayuso també s'ha rentat les mans amb les protestes que es van viure ahir a Madrid i a diferents punts de l'Estat per a denunciar el llançament de la Maricarmen de casa seva. A qui ha culpat? A la Moncloa.
Ayuso ha acusat Sánchez de "promoure la crema de carrers" i l’ha avisat que això és “el més perillós per la prosperitat de tots”. “Estan promovent un ambient irrespirable de tensió”, ha dit. La popular ha fet aquestes declaracions l’endemà que Sánchez la responsabilitzés del desnonament de la dona de 87 anys. "És indignant veure responsables polítics que amb diners públics es permeten el luxe de comprar àtics amb 200 metres de terrassa i no són capaços de moure un dit per persones que necessiten ajuda", va lamentar el president espanyol. Les declaracions d'Ayuso arriben dos dies després d'aparèixer a TV3 per parlar sobre el model econòmic de Madrid contraposant-lo amb Catalunya i afirmant que "si anessin juntes, serien imparables".
Qui ha sortit al pas de les paraules d'Ayuso -sense citar-la en cap moment- ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Sabadell. El cap de l'executiu català ha defensat que les institucions catalanes estan combatent l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de "colpidor" veure com es desnonava "sense ànima" a la Maricarmen. El president de la Generalitat ha instat els partits de la dreta i l'extrema dreta a permetre aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés. "Això ja no és tenir una visió conservadora, sinó classista, inhumana i de cobdícia", ha afegit.
"No, aquest no és el model de la societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent", ha dit. El cap de l'executiu català no ha fet cap referència explícita a Ayuso, que aquest dijous ha carregat contra Sánchez i Illa arran del cas de la Maricarmen. Unes hores abans, des de Nova York, el president del govern espanyol ha responsabilitzat tant la Comunitat de Madrid com l'Ajuntament de la capital espanyol del desnonament.
Paneque respon Ayuso: «Menteix»
La consellera de Territori i Habitatge i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha estat qui ha respost a Ayuso explícitament per les seves afirmacions. En declaracions a Catalunya Ràdio, Paneque ha carregat contra la presidenta madrilenya i ha assegurat que "fabrica fake news".
"Menteix", ha afirmat, perquè "té problemes per justificar les seves actuacions a Madrid". "Genera una notícia falsa per ocultar les vergonyes pròpies", li ha etzibat la consellera des de l'emissora pública. Per a Paneque, que Catalunya "a l’últim trimestre hagi aturat 43 desnonaments i Madrid només 7" converteix les paraules d’Ayuso en falses. "Les dades que dona Ayuso no corresponen a la realitat", ha sentenciat.